Отмена рейсов из Дубая из-за непогоды вызвала коллапс в аэропорту
FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая до утра 17 апреля
Обрушившиеся на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) ливни привели к нарушениям в работе международного аэропорта Дубая. Из-за непогоды авиакомпания Flydubai сообщила о том, что временно приостанавливает все вылеты до утра 17 апреля.
"Flydubai временно приостанавливает все вылеты из Дубая. Отмена вступает в силу немедленно для всех вечерних рейсов 16 апреля до 10:00 (09:00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) 17 апреля", — говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.
Обстановка в международном аэропорту Дубая после отмены вылетов компании Flydubai. Видео © Telegram / Mash
По данным Mash, после этого объявления в воздушной гавани начался сущий кошмар. Людям в порядке живой очереди дают билеты на утренние и дневные рейсы, однако питания и номеров в гостинице не предоставляют.
Ранее Life.ru писал, что "Аэрофлот" из-за ливней перенёс вылеты из Дубая в Москву. Так, рейсы SU525 и SU521 задержатся до 4:10 17 апреля по местному времени, а SU527 — до 5:10.
Telegram / Mash