Отмена рейсов из Дубая из-за непогоды вызвала коллапс в аэропорту

Обрушившиеся на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) ливни привели к нарушениям в работе международного аэропорта Дубая. Из-за непогоды авиакомпания Flydubai сообщила о том, что временно приостанавливает все вылеты до утра 17 апреля.

"Flydubai временно приостанавливает все вылеты из Дубая. Отмена вступает в силу немедленно для всех вечерних рейсов 16 апреля до 10:00 (09:00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) 17 апреля", — говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Обстановка в международном аэропорту Дубая после отмены вылетов компании Flydubai. Видео © Telegram / Mash

По данным Mash, после этого объявления в воздушной гавани начался сущий кошмар. Людям в порядке живой очереди дают билеты на утренние и дневные рейсы, однако питания и номеров в гостинице не предоставляют.