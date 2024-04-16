Несколько рейсов "Аэрофлота" Дубай – Москва задержаны из-за мощных ливней
Представители "Аэрофлота" сообщили, что рейсы из Дубая в Москву будут перенесены из-за ливней, которые привели к подтоплению аэропорта.
"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета", — отмечается в сообщении.
Как уточнили в авиакомпании, речь идёт о рейсах SU525 и SU521. Они задержатся до 04:10 17 апреля по местному времени, а SU527 — до 05:10.
Напомним, аэропорт Дубая оказался затоплен после мощнейшего ливня. Life.ru публиковал кадры того, как самолёты рассекают воду в воздушной гавани. Кроме аэропорта затопило и улицы мегаполиса.
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