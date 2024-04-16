Несколько рейсов "Аэрофлота" Дубай – Москва задержаны из-за мощных ливней

Представители "Аэрофлота" сообщили, что рейсы из Дубая в Москву будут перенесены из-за ливней, которые привели к подтоплению аэропорта.

"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, речь идёт о рейсах SU525 и SU521. Они задержатся до 04:10 17 апреля по местному времени, а SU527 — до 05:10.