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16 апреля, 17:55

Несколько рейсов "Аэрофлота" Дубай – Москва задержаны из-за мощных ливней

Представители "Аэрофлота" сообщили, что рейсы из Дубая в Москву будут перенесены из-за ливней, которые привели к подтоплению аэропорта.

"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, речь идёт о рейсах SU525 и SU521. Они задержатся до 04:10 17 апреля по местному времени, а SU527 — до 05:10.

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Напомним, аэропорт Дубая оказался затоплен после мощнейшего ливня. Life.ru публиковал кадры того, как самолёты рассекают воду в воздушной гавани. Кроме аэропорта затопило и улицы мегаполиса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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