Инструктор по выживанию дал советы, как не попасть в смертельную ловушку при паводках Эксперт Макеев заявил, что в холодной воде во время паводков невозможно спастись 16 апреля, 14:28 Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Человек может насмерть замёрзнуть в ледяной воде во время паводка, поэтому нельзя игнорировать предупреждения МЧС и следует заранее эвакуироваться, пока есть пути отхода. Об этом Ura.ru заявил инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев.

"Нужно чуть заранее покидать потенциально опасную зону, а не ждать, как многие, и уезжать, когда колёса автомобиля наполовину покрыты водой. Нужно оставаться сухим. В состоянии стресса неподготовленный человек долго не продержится в таких условиях", — объяснил он.

По его словам, если человек оказался весной в холодной воде, то счёт идёт буквально на минуты, поэтому нужно как можно быстрее попасть в тёплое помещение или в автомобиль. Макеев добавил, чтобы при необходимости выбраться из затопленного дома, подойдёт любое плавсредство, даже обычный надувной матрас.

Если выбраться уже возможности нет, то человек должен запастись питьевой водой, продуктами, взять документы и забраться на чердак дома или крышу. Чтобы привлечь внимание спасателей, следует вывесить из окна яркую тряпку, подчеркнул эксперт. Пока вода не начала прибывать, можно успеть спасти мебель и ценные вещи, обернув всё это мусорными пакетами или гермокапсулами из пластиковых бутылок, продолжил он.

Инструктор также напомнил, что в зоне подтопления могут начать орудовать вандалы. Поэтому перед тем, как покинуть дом, необходимо закрыть все двери и окна, в идеале даже заколотить их, чтобы имущество не стало лёгкой добычей для преступников.

Авторы Татьяна Миссуми