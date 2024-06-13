Автобусы тонут, пешеходы плывут: Москву вновь накрыл сильный ливень, затоплена часть дорог

Днём в четверг, 13 июня, Москву снова накрыл сильный ливень. Из-за непогоды оказалась затоплена часть дорог, некоторые улицы превратились в реки.

Москву накрыл сильный ливень, затоплена часть дорог. Видео © Telegram / Новости Москвы / Москвач Новости Москвы

На видео, которые публикуют местные жители в соцсетях, запечатлены утонувшие автобусы и машины, а также удивлённые пешеходы, которые с трудом передвигаются по дороге — вода практически по пояс. Самые находчивые горожане добираются до своих авто вплавь. В столичном Дептрансе призвали отказаться от использования транспортных средств в пользу метро.

"В Москве сильный ливень — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", — отметили в ведомстве.