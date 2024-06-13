Подросток и женщина пострадали в Подмосковье от удара молнии и падения дерева
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии
Подростка из Подмосковья ударила молния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk
В Московской области от удара молнии пострадал подросток. Помимо того, в Балашихе на женщину 1985 года рождения упало дерево. О происшествиях, связанных с непогодой в регионе, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб.
"В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года", — указал источник.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 июня Москву накрыл мощнейший ливень и порывистый ветер. Синоптики заявляют, что тенденция с обильными дождями продержится ещё пару дней. Жителям рекомендуют не прятаться под деревьями и вблизи рекламных щитов.