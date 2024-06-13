Подросток и женщина пострадали в Подмосковье от удара молнии и падения дерева

В Московской области от удара молнии пострадал подросток. Помимо того, в Балашихе на женщину 1985 года рождения упало дерево. О происшествиях, связанных с непогодой в регионе, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб.

"В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года", — указал источник.