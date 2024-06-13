ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 08:39

Подросток и женщина пострадали в Подмосковье от удара молнии и падения дерева

В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии

Подростка из Подмосковья ударила молния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk

Подростка из Подмосковья ударила молния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk

В Московской области от удара молнии пострадал подросток. Помимо того, в Балашихе на женщину 1985 года рождения упало дерево. О происшествиях, связанных с непогодой в регионе, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб.

"В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года", — указал источник.

В Подмосковье рухнувшее от ветра дерево убило 10-летнего ребёнка и мужчину
В Подмосковье рухнувшее от ветра дерево убило 10-летнего ребёнка и мужчину

Ранее Life.ru рассказывал, что 12 июня Москву накрыл мощнейший ливень и порывистый ветер. Синоптики заявляют, что тенденция с обильными дождями продержится ещё пару дней. Жителям рекомендуют не прятаться под деревьями и вблизи рекламных щитов.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров