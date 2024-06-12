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12 июня, 15:58

В Подмосковье рухнувшее от ветра дерево убило 10-летнего ребёнка и мужчину

Рухнувшее от ветра дерево убило десятилетнего ребёнка и мужчину в подмосковном Щёлкове. Об этом сообщает Mash.

Видео из парка, где дерево упало на мужчину с ребёнком. Видео © Telegram / Типичное Щёлково

Трагедия произошла в Щёлковском парке около 17:00. Из-за сильного ветра во время грозы дерево сломалось и рухнуло прямо на людей. На место тут же прибежали очевидцы, которые пытались помочь взрослому и ребёнку, но было уже поздно: пострадавшие скончались на месте.

В Москве, по данным телеграм-канала, из-за непогоды пострадали три человека.

Напомним, что на столичный регион в среду, 12 июня, обрушился "мегаливень" с грозой. В МЧС предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду.

Ранее Life.ru писал, что во время грозы 31 мая в Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, он погиб на месте. А 6 июня, когда на Москву снова обрушилась гроза, один из разрядов молнии полностью испепелил детский велосипед — ребёнок чудом не пострадал.

Укрылся в заброшке: Школьник умер от удара молнии на глазах у друзей под Владимиром
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Обложка ©

ТАСС / Антон Ваганов

Наталья Исакова
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