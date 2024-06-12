В Подмосковье рухнувшее от ветра дерево убило 10-летнего ребёнка и мужчину
Рухнувшее от ветра дерево убило десятилетнего ребёнка и мужчину в подмосковном Щёлкове. Об этом сообщает Mash.
Видео из парка, где дерево упало на мужчину с ребёнком. Видео © Telegram / Типичное Щёлково
Трагедия произошла в Щёлковском парке около 17:00. Из-за сильного ветра во время грозы дерево сломалось и рухнуло прямо на людей. На место тут же прибежали очевидцы, которые пытались помочь взрослому и ребёнку, но было уже поздно: пострадавшие скончались на месте.
В Москве, по данным телеграм-канала, из-за непогоды пострадали три человека.
Напомним, что на столичный регион в среду, 12 июня, обрушился "мегаливень" с грозой. В МЧС предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду.
Ранее Life.ru писал, что во время грозы 31 мая в Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, он погиб на месте. А 6 июня, когда на Москву снова обрушилась гроза, один из разрядов молнии полностью испепелил детский велосипед — ребёнок чудом не пострадал.
ТАСС / Антон Ваганов