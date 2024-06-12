В Подмосковье рухнувшее от ветра дерево убило 10-летнего ребёнка и мужчину

Рухнувшее от ветра дерево убило десятилетнего ребёнка и мужчину в подмосковном Щёлкове. Об этом сообщает Mash .

Трагедия произошла в Щёлковском парке около 17:00. Из-за сильного ветра во время грозы дерево сломалось и рухнуло прямо на людей. На место тут же прибежали очевидцы, которые пытались помочь взрослому и ребёнку, но было уже поздно: пострадавшие скончались на месте.