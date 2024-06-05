В МЧС снова предупредили москвичей о ливне с грозой и порывистым ветром
В Москве во второй половине дня ожидают сильный дождь с грозой, порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду и град. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14 до 22 часов 5 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15–17 метров в секунду, в отдельных районах град", — сказано в публикации.
В ведомстве напомнили о правилах безопасности для водителей в условиях разбушевавшейся погоды: снизить скорость, держать увеличенную дистанцию от движущегося впереди транспортного средства, не совершать резких манёвров, не парковаться около деревьев. Пешеходов призывают не подходить к шатким конструкциям вроде рекламных щитов, не укрываться от дождя в тени деревьев, не оставлять детей без присмотра, а также сохранять бдительность и осторожность.
На другой стороне земного шара стихия тоже не дремлет. Ранее Life.ru рассказывал о том, как свыше 110 миллионов американцев попали в зону риска в связи с ухудшением метеорологических условий. В основном речь идёт о восточном побережье материка, южнее Новой Англии, где свирепствуют ураганы и штормы. На данный момент известно о 22 погибших, в числе которых четверо несовершеннолетних.
Shutterstock / FOTODOM / YuryKara