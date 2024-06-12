Укрылся в заброшке: Школьник умер от удара молнии на глазах у друзей под Владимиром

От удара молнии в Киржачском районе Владимирской области погиб подросток 2009 года рождения, ещё четверо несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

"От удара молнии во время грозы погиб подросток. Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу. После медицинского обследования двое отправлены домой, а двое — госпитализированы", — говорится в сообщении.