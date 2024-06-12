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12 июня, 13:40

Укрылся в заброшке: Школьник умер от удара молнии на глазах у друзей под Владимиром

Под Владимиром от удара молнии погиб подросток, четверо его друзей пострадали

Заброшенное здание, в котором укрывались подростки от грозы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Владимирской области

Заброшенное здание, в котором укрывались подростки от грозы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Владимирской области

От удара молнии в Киржачском районе Владимирской области погиб подросток 2009 года рождения, ещё четверо несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

"От удара молнии во время грозы погиб подросток. Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу. После медицинского обследования двое отправлены домой, а двое — госпитализированы", — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном управлении СКР, 11 июня компания молодых людей на мопедах поехала к озеру, а когда началась гроза — ребята зашли в заброшенное здание неподалёку. Именно в него и ударила молния.

Ранее Life.ru сообщал, что во время грозы 31 мая в Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, он погиб на месте. А 6 июня, когда на Москву снова обрушилась гроза, один из разрядов молнии полностью испепелил детский велосипед — ребёнок чудом не пострадал.

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Наталья Исакова
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