Эксперт в процентах высчитал риск быть убитым молнией Эксперт Малышенко: Риск смерти от молнии варьируется от 10% до 25% 11 июня, 09:21 Гроза в Москве. Фото © Life.ru

Начинается сезон гроз, и многих пугает главное их проявление — молнии. Однако риск погибнуть от разряда не так велика, как принято считать. Об этом Life.ru рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко. Он также дал советы, как уберечься в грозу.

Несмотря на весь ужас перед этим явлением природы, шанс летального исхода от поражения молнией ниже, чем многие считают, и, по оценкам специалистов, варьируется от 10% до 25%. Это связано со спецификой удара молнии: хоть уровень энергии очень высокий, разряд невероятно стремительный и короткий. Последствия удара непредсказуемы и зависят от многих факторов, в том числе вашего здоровья. Игорь Малышенко Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения

Последствия удара могут быть лёгкими: ожоги кожи и тканей, временное нарушение слуха или зрения, боль в мышцах и суставах, кратковременная потеря сознания. Из серьёзных — это остановка сердца или дыхания, сильные ожоги, повреждение внутренних органов, паралич, потеря памяти или когнитивные нарушения. В самом трагическом случае удар молнии заканчивается смертью.

Если вы стали свидетелем, как кто-то стал жертвой удара молнии, и хотите ему помочь, действуйте по следующему алгоритму: Определите состояние пострадавшего. Постарайтесь вызвать бригаду скорой помощи или спасателей. Окажите первую помощь: держите пострадавшего в тепле, по возможности обработайте места ожогов и раны. Категорически нельзя самостоятельно приводить пострадавшего в чувство, используя нашатырный спирт или другие сильно пахнущие вещества, давать пострадавшему пить или есть, пока он не придёт в сознание, резко согревать пострадавшего, оставлять его одного, даже если он уже в сознании.

Если вы не уверены, как действовать, подождите профессионалов. Если нет возможности вызвать скорую помощь или спасателей, сами отвезите пострадавшего в больницу.

Если гроза застала вас на улице, чтобы снизить вероятность поражения молнией, немедленно уходите с открытых пространств и от одиноко стоящих деревьев и зданий, зайдите в любое находящееся рядом помещение, избегайте контакта с водой или металлическими предметами.

Напомним, что во время грозы 31 мая в Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, он погиб на месте. А 6 июня, когда на Москву снова обрушилась гроза, один из разрядов молнии полностью испепелил детский велосипед. Ребёнок чудом не пострадал, он вместе с мамой отошёл от велосипеда за несколько минут до того, как его уничтожила молния.