Молния, расплавившая детский велосипед в Москве, легко могла убить, предупредил эксперт
Эксперт Малышенко: Люди могут стать мишенью для молнии на спортплощадках
Молния, которая сегодня расплавила детский велосипед в московском районе Свиблово, могла нанести гораздо больший урон, если бы рядом оказались сам ребёнок и его мама. Об этом Life.ru рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.
Ребёнку и маме очень повезло. Если бы они не ушли, вполне могли стать мишенью для молнии, особенно если это открытое пространство, какой-нибудь пустырь, та же самая футбольная площадка, а у велосипеда были металлические детали. Самое лёгкое последствие в таком случае, особенно для ребёнка, сильные ожоги, потеря сознания. А вообще, удар молнии может закончиться и повреждениями внутренних органов, и параличом, и остановкой сердца или дыхания, и смертью.
Поэтому эксперт посоветовал в сильную грозу стараться как можно быстрее добраться до укрытия — зайти в любое здание или спуститься в подземный переход. Ни в коем случае не оставайтесь на открытом пространстве, избегайте одиноко стоящих деревьев, а также контакта с водой или металлическими предметами.
Напомним, сегодня, 6 июня, на Москву снова обрушилась гроза. Один из разрядов молнии ударил по району Свиблово, полностью расплавив детский велосипед. Ребёнок чудом не пострадал, он вместе с мамой отошёл от велосипеда за несколько минут до того, как его уничтожила молния.