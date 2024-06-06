Молния, расплавившая детский велосипед в Москве, легко могла убить, предупредил эксперт

Ребёнку и маме очень повезло. Если бы они не ушли, вполне могли стать мишенью для молнии, особенно если это открытое пространство, какой-нибудь пустырь, та же самая футбольная площадка, а у велосипеда были металлические детали. Самое лёгкое последствие в таком случае, особенно для ребёнка, сильные ожоги, потеря сознания. А вообще, удар молнии может закончиться и повреждениями внутренних органов, и параличом, и остановкой сердца или дыхания, и смертью.