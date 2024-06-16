Грешники российского шоу-бизнеса: 6 самых громких измен звёзд

Зачастую человек стремится умолчать о своих ошибках и не выносить личное на публику, но если этот человек звезда, то скрыть непристойное поведение будет сложно. Кто из знаменитостей попался на измене, а кто признался сам? Life.ru подготовил подборку самых громких похождений российских селебрити.

1. Валерий Меладзе

С кем и кому изменял Валерий Меладзе? Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Валерий Меладзе умудрялся скрывать свою измену на протяжении 10 лет, причём утаивал певец не только любовницу, а целую вторую семью. Жена Валерия Ирина все эти годы не замечала, что у мужа есть другая, или просто не хотела этого признавать. Разлучницей стала Джанабаева. Девушка пришла в группу "ВИА Гра" и выступала в качестве бэк-вокалистки. Отношения между Валерием и Альбиной развивались стремительно. Через два года Джанабаева родила артисту сына. На тот момент у Валерия с Ириной было три дочери. В 2014 году Меладзе всё-таки подал на развод и окончательно ушёл к Альбине, в том же году они официально расписались. Сейчас пара воспитывает уже троих детей: двоих сыновей и дочку.

2. Влад Соколовский

Громкие измены звёзд: Влад Соколовский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Столько слухов ходило вокруг любовных похождений Влада Соколовского, что все уже сложно вспомнить. Музыканту приписывали романы с моделями, участницей известного телешоу и даже с певицей Мари Краймбрери. Казалось, эти скандалы прокомментировала половина российского шоу-бизнеса. Напомним, что супругой Влада была Рита Дакота. Поначалу у молодых людей всё складывалось чудесно. Пара сыграла красивую свадьбу в июне 2015-го, а в октябре 2017-го у них уже появилась дочка Мия. Рождение ребёнка должно было стать для Риты самым счастливым событием, если бы не измены мужа, о которых девушка начала узнавать ещё во время беременности. В 2018 году девушка решилась закончить эти мучительные отношения. Сейчас и Влад, и Рита снова вступили в брак, но уже с другими людьми.

3. Леонид Агутин

Леонид Агутин тоже попадался на изменах. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Леонид Агутин и Анжелика Варум на протяжении многих лет были эталоном счастливых отношений, но на самом деле и в их истории не обошлось без скандалов. Пара вместе с 1997 года, а в официальном браке — с 2000-х. Всё складывалось хорошо до злополучного 2011 года. В Юрмале артист праздновал окончание фестиваля "Новая волна" и перебрал с алкоголем. Вскоре в СМИ появились фотографии, на которых Агутин целуется с незнакомкой. Из-за такой глупости мог закончиться многолетний счастливый союз, если бы не мудрость Анжелики, которая нашла в себе силы поговорить с супругом и простить его. Сейчас между артистами вновь царит гармония, а про старую ошибку уже никто не вспоминает.

4. Лолита

Лолита — роковая звезда, не желающая ограничиваться только одним мужчиной. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

"Все мужчины изменяют", — именно этой фразой любят оперировать женщины, однако прекрасная половина тоже не всегда бывает ангелами. Певица Лолита Милявская состояла в браке с Александром Зарубиным без малого пять лет. Их союз распался после измены Лолиты и необычного признания в этом — артистка решила рассказать о своей ошибке на телевизионном шоу. Правда, сама Милявская не считает это грехом, такой уж у звезды характер. Остальным мужьям, кстати, дива тоже не хранила верность. Возможно, ей просто ещё не встретился тот человек, ради которого она будет готова отказаться от всех других.

5. Кети Топурия

Кети Топурия — разлучница или женщина, желающая найти любовь? Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Ещё одна представительница женского пола, не устоявшая перед соблазном. Кети Топурия закрутила роман с рэпером Гуфом, будучи замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. Всё началось с совместной работы над песней "Далеко". На протяжении девяти месяцев молодым людям удавалось скрывать отношения, но в конце концов информация всё-таки просочилась в СМИ. В 2017 году Кети развелась с мужем, а уже в 2018-м рассталась и с Гуфом.

6. Людмила Гурченко

Звезда СССР Людмила Гурченко была замужем пять раз и периодически изменяла своим половинкам. Фото © ТАСС / Рухадзе Анатолий

Талантливая актриса и любимица многих мужчин — Людмила Гурченко. Звезда кино никогда не испытывала дефицита в мужском внимании, она меняла мужчин одного за другим. Замуж Гурченко выходила пять раз, но каждый раз ей хотелось новых приключений. Казалось, перед ней не мог устоять никто. В те годы — да и сейчас — такое поведение должно было бы вызвать как минимум негодование со стороны общественности, но актрисе прощали всё!