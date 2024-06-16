Роман с сыном подполковника и развод с Харламовым: Как изменилась личная жизнь Кристины Асмус Личная жизнь популярной российской актрисы даже после развода с Гариком Харламовым не оставляет никого в покое. Life.ru рассказывает о жизни Кристины Асмус, её взглядах на отношения с другими мужчинами. 15 июня, 21:35 Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

Первая любовь

Первые серьёзные отношения у Кристины Асмус завязались в её студенческие годы. Молодая актриса влюбилась в однокурсника Виктора Степаняна, который является сыном подполковника полиции. Сначала скромная девушка избегала его ухаживаний, а потом поддалась чувствам.

Их роман длился и в период её съёмок в сериале "Интерны" на канале ТНТ. Только вот любовь оказалась не вечной и молодые актёры всё же расстались. Расставание прошло легко и без каких-либо обид друг на друга.

Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

Хотя Степанян до сих пор отказывается от каких-либо комментариев про отношения с Асмус. Лишь единожды он публично пожелал бывшей возлюбленной "всегда быть счастливой". Виктор создал семью с актрисой Еленой Митюковой, которая в 2019 году подарила ему сына.

В период съёмок в "Интернах" Кристине приписывали недолгий роман с актёром из другого сериала канала ТНТ — "Универ" — Алексеем Гавриловым, который сыграл Гошу. Правда, официальных подтверждений этому нет.

Брак с Харламовым

В 2012 году у Асмус начался роман с известным юмористом, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Актёры были знакомы давно, но в какой-то момент начали переписку в Интернете. Простое общение переросло в нечто большее. СМИ уже вовсю сообщали об их романе, а сами звёзды не спешили делать заявлений. Ведь на тот момент Гарик был ещё женат на Юлии Лещенко.

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

Позже Кристина призналась, что никогда в жизни не испытывала подобных чувств, поэтому влюблённые пошли на риск. Харламов экстренно начал разводиться с первой женой и моментально расписался с Асмус. Однако их брак признали недействительным, так как комик имел ещё неоконченный бракоразводный процесс. Лишь после того, как удалось уладить все нюансы, актёры всё же узаконили свои отношения.

В январе 2014 года у звёздных родителей родилась девочка Анастасия, в которой оба души не чают. Актёры часто публиковали совместные снимки, ездили отдыхать вместе, выходили в свет вдвоём и воспитывали дочь. Казалось, их семейному счастью нет конца…

В 2020-м стало известно о разводе Асмус и Харламова. Поклонники артистов уверены, что причиной разрыва стала слишком откровенная роль Кристины в фильме "Текст", где она снялась обнажённой и играла постельные сцены с Иваном Янковским. Хотя сам Гарик поддержал супругу после общественного резонанса на её роль, фанаты в его слова не поверили.

— Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг к другу, — так прокомментировал Харламов свой второй развод.

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

И хоть Асмус и Харламов в своих соцсетях обещали разойтись мирно ради дочери, борьба за совместно нажитое имущество вынудила их устроить публичные разборки.

— Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему. Постоянные публичные унижения матери вашего ребёнка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребёнком наконец обзавестись жильём, — сетовала актриса.

Камнем преткновения стал четырёхэтажный особняк на Рублёвке. Даже после развода они продолжали жить в этом доме вместе, чтобы быть рядом с дочерью. Лишь позже актриса съехала, когда у неё начались новые отношения.

Жизнь после развода

После развода Асмус приписывали романы со многими коллегами, среди которых Иван Янковский, Алексей Чадов и Александр Петров. Однако новым избранником звезды "Интернов" стал актёр Роман Евдокимов.

Александр Петров и Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

Влюблённая парочка сначала скрывала свои отношения, но сейчас открыто публикует совместные фотографии и ходит на мероприятия. Евдокимов ради любимой даже совершил приятный поступок, признавшись в любви Кристине прямо с театральной сцены после спектакля.

Их знакомство состоялось в театре, где оба были задействованы в постановке "Вернувшиеся". Евдокимов моложе Асмус на шесть лет, но разница в возрасте не мешает их отношениям.

Роман Евдокимов и Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

Удивительно, что, несмотря на счастливый роман, Кристина продолжает реагировать на жизнь Харламова. После того как стало известно о помолвке её бывшего мужа с актрисой Катериной Ковальчук, Асмус предстала в новом образе с короткой стрижкой, показывая тем самым, что тоже готова к кардинальным переменам.

Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

— Не ищите смыслы там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начёсов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень, — так пояснила перемены во внешности актриса.

Авторы Кира Громова