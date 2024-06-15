Песков: Юдашкин будет жив всегда, ведь о нём помнят его друзья и поклонники
Песков на открытии памятника Юдашкину. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский кутюрье Валентин Юдашкин будет жив всегда, потому что много тех, кто о нём помнит. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал на открытии памятника модельеру на Троекуровском кладбище.
"Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже всё время живёт и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много", — сказал Песков на церемонии открытия.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. Долгое время он боролся с раком, однако за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже, его госпитализировали. Но помочь врачи уже ничем не смогли. У него осталась большая семья. Супруга Юдашкина в прошлом году признавалась, что от горя после трагедии её спасают внуки.