Песков: Юдашкин будет жив всегда, ведь о нём помнят его друзья и поклонники

Российский кутюрье Валентин Юдашкин будет жив всегда, потому что много тех, кто о нём помнит. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал на открытии памятника модельеру на Троекуровском кладбище.

"Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже всё время живёт и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много", — сказал Песков на церемонии открытия.