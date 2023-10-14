Вдова Юдашкина рассказала, что от горя после трагедии её спасают внуки

Знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина не стало 2 мая этого года, 14 октября модельеру исполнилось бы 60 лет. О печали без него и радостных моментах жизни kp.ru рассказала вдова Марина Юдашкина.

"Меня спасают внуки... Старшему, Толе, семь лет, он занимается джиу-джитсу. Аркадию пять лет, и он увлечён карате. А ещё они оба профессионально занимаются футболом... И наша младшая — Агата, ей скоро полтора годика, очень любит со мной играть. Она позитивная и улыбчивая девочка. Конечно, внуки меня радуют и дарят приятные эмоции", — поделилась с изданием Марина, отметив, что средний внук внешне и по характеру очень похож на Валентина.

Семейство давно проживает на два города — Дубай и Москву. Чтобы быть поближе к папе, в ОАЭ переехала и дочь Галина, креативный директор бренда. Сейчас именно она вместе с мужем Петром продолжает дело отца и часто летает в Москву, где находится модный дом. По словам Марины, Валентин Юдашкин передал бразды правления дочери ещё полтора года назад. В Дубае же находится шоурум Valentin Yudashkin, и 14 октября там пройдёт показ коллекции в память о легендарном кутюрье. Будет представлено 40 моделей одежды, часть из которых создавалась Галиной ещё совместно с отцом.