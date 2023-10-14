Вдова Юдашкина рассказала, что от горя после трагедии её спасают внуки
Марина и Валентин Юдашкины с дочерью Галиной. Обложка © kp.ru
Знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина не стало 2 мая этого года, 14 октября модельеру исполнилось бы 60 лет. О печали без него и радостных моментах жизни kp.ru рассказала вдова Марина Юдашкина.
"Меня спасают внуки... Старшему, Толе, семь лет, он занимается джиу-джитсу. Аркадию пять лет, и он увлечён карате. А ещё они оба профессионально занимаются футболом... И наша младшая — Агата, ей скоро полтора годика, очень любит со мной играть. Она позитивная и улыбчивая девочка. Конечно, внуки меня радуют и дарят приятные эмоции", — поделилась с изданием Марина, отметив, что средний внук внешне и по характеру очень похож на Валентина.
Семейство давно проживает на два города — Дубай и Москву. Чтобы быть поближе к папе, в ОАЭ переехала и дочь Галина, креативный директор бренда. Сейчас именно она вместе с мужем Петром продолжает дело отца и часто летает в Москву, где находится модный дом. По словам Марины, Валентин Юдашкин передал бразды правления дочери ещё полтора года назад. В Дубае же находится шоурум Valentin Yudashkin, и 14 октября там пройдёт показ коллекции в память о легендарном кутюрье. Будет представлено 40 моделей одежды, часть из которых создавалась Галиной ещё совместно с отцом.
Говорить о муже Марине по-прежнему тяжело, но она регулярно навещает внуков — они не дают впасть в уныние. Находясь в Дубае, посещает все детские мероприятия. В Москве её поддерживают мама и брат Валентина Юдашкина со своим семейством, а также друзья. На следующий приезд в Россию запланирована работа над памятником. По словам женщины, к этому надо подойти серьёзно: обсудить концепцию со скульпторами, выбрать материал. Ей хочется, чтобы от монумента веяло теплом и было понятно, какой след оставил её муж в этом мире.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.