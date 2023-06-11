"Валечка, как я скучаю": Вдова Юдашкина прервала молчание

Вдова российского модельера Валентина Юдашкина прервала молчание после 40 дней со смерти мужа и разместила трогательный пост в соцсети. В этом году пара отметила 35-ю годовщину свадьбы. Сам кутюрье ранее признавался, что только благодаря поддержке супруги Марины он мог бороться с раком.

"Валечка, вчера было 40 дней, как тебя не стало! Как я скучаю", — написала Марина Юдашкина и опубликовала снимок с покойным мужем.