Регион

Уведомления отключены

11 июня, 17:06

"Валечка, как я скучаю": Вдова Юдашкина прервала молчание

Вдова Валентина Юдашкина прервала молчание после похорон мужа

<p>Марина и Валентин Юдашкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina</p>

Марина и Валентин Юдашкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina

Вдова российского модельера Валентина Юдашкина прервала молчание после 40 дней со смерти мужа и разместила трогательный пост в соцсети. В этом году пара отметила 35-ю годовщину свадьбы. Сам кутюрье ранее признавался, что только благодаря поддержке супруги Марины он мог бороться с раком.

"Валечка, вчера было 40 дней, как тебя не стало! Как я скучаю", — написала Марина Юдашкина и опубликовала снимок с покойным мужем.

На пост вдовы модельера отозвались, в частности, звёздные друзья семьи. Например, телеведущая Елена Малышева отметила, что вспоминает Юдашкина с теплотой и огромным уважением, а актёр Эммануил Виторган пожелал Марине как можно скорее пережить боль утраты.

Галина Юдашкина дала обещание отцу спустя 40 дней после его смерти

Галина Юдашкина дала обещание отцу спустя 40 дней после его смерти

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Валентин Юдашкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров