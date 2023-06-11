"Валечка, как я скучаю": Вдова Юдашкина прервала молчание
Вдова Валентина Юдашкина прервала молчание после похорон мужа
Марина и Валентин Юдашкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina
Вдова российского модельера Валентина Юдашкина прервала молчание после 40 дней со смерти мужа и разместила трогательный пост в соцсети. В этом году пара отметила 35-ю годовщину свадьбы. Сам кутюрье ранее признавался, что только благодаря поддержке супруги Марины он мог бороться с раком.
"Валечка, вчера было 40 дней, как тебя не стало! Как я скучаю", — написала Марина Юдашкина и опубликовала снимок с покойным мужем.
На пост вдовы модельера отозвались, в частности, звёздные друзья семьи. Например, телеведущая Елена Малышева отметила, что вспоминает Юдашкина с теплотой и огромным уважением, а актёр Эммануил Виторган пожелал Марине как можно скорее пережить боль утраты.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.