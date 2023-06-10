Галина Юдашкина дала обещание отцу спустя 40 дней после его смерти
Дочь Юдашкина Галина рассказала, что хочет позвонить отцу и услышать его голос
Галина и Валентин Юдашкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России)
Дочь скончавшегося российского модельера Валентина Юдашкина призналась, что ежедневно думает об отце и хочет поговорить с ним по телефону. Трогательный пост Галина разместила в соцсети.
"Дорогой папа, сегодня 40 дней, как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю… Хочу поднять трубку и позвонить тебе, услышать твой голос, рассказать, как у нас дела", — написала она.
По её словам, созданный около 35 лет назад бренд Юдашкина в надёжных руках. Женщина пообещала, что сделает всё для продолжения и развития дела отца, чтобы он мог ею гордиться на небесах.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.