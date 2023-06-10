Галина Юдашкина дала обещание отцу спустя 40 дней после его смерти

Дочь скончавшегося российского модельера Валентина Юдашкина призналась, что ежедневно думает об отце и хочет поговорить с ним по телефону. Трогательный пост Галина разместила в соцсети.

"Дорогой папа, сегодня 40 дней, как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю… Хочу поднять трубку и позвонить тебе, услышать твой голос, рассказать, как у нас дела", — написала она.