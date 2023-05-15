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15 мая, 19:32

В ФНС ответили на ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций

ФНС опровергла арест счетов действующих организаций, связанных с Юдашкиным

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтвердила, что приостановила операции по счетам, связанным с умершим модельером Валентином Юдашкиным.

"ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина в рамках проверки в связи с неуплатой налогов на миллионы рублей. Как писал Mash, компания умершего кутюрье не отчиталась за весь 2022 год.

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.

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T.me / Valentin Yudashkin official

Артур Лапсаков
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