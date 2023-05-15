В ФНС ответили на ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтвердила, что приостановила операции по счетам, связанным с умершим модельером Валентином Юдашкиным.

"ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.