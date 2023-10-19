Дочь Юдашкина рассказала, что с трудом продала квартиру отца в Нью-Йорке
Галина Юдашкина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Дочь скончавшегося российского кутюрье Валентина Юдашкина с большим трудом продала квартиру отца в Нью-Йорке. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-шоу "Алёна, блин!".
Недвижимость находилась на Манхэттене около Центрального парка. Однако для продажи потребовалось согласие других жильцов, которых пришлось долго убеждать. Соседи не хотели, чтобы появились новые незнакомые владельцы и приступили бы к ремонту. Как пояснила Юдашкина, всё дело в особом статусе дома.
"Это КОАП — кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира", — объяснила она.
По её словам, семья не хотела оставлять квартиру после смерти модельера и с огромной радостью от неё избавилась. Американская недвижимость дорого обходилась в содержании, но бывать там часто никто не собирался, отметила Юдашкина. Сумму сделки она раскрывать не стала, уточнив, что стоимость оказалась выше миллиона долларов.
Наследница также рассказала, что от отца ей достались помещение дома моды и офис компании на Кутузовском проспекте в Москве, а кроме того, загородный дом семьи и столичная недвижимость бабушки, проживающей в Израиле.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.