Дочь Юдашкина рассказала, что с трудом продала квартиру отца в Нью-Йорке

Дочь скончавшегося российского кутюрье Валентина Юдашкина с большим трудом продала квартиру отца в Нью-Йорке. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Недвижимость находилась на Манхэттене около Центрального парка. Однако для продажи потребовалось согласие других жильцов, которых пришлось долго убеждать. Соседи не хотели, чтобы появились новые незнакомые владельцы и приступили бы к ремонту. Как пояснила Юдашкина, всё дело в особом статусе дома.

"Это КОАП — кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира", — объяснила она.

По её словам, семья не хотела оставлять квартиру после смерти модельера и с огромной радостью от неё избавилась. Американская недвижимость дорого обходилась в содержании, но бывать там часто никто не собирался, отметила Юдашкина. Сумму сделки она раскрывать не стала, уточнив, что стоимость оказалась выше миллиона долларов.