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15 июня, 19:45

Загитова упала со сцены во время номера Люси Чеботиной на Премии Муз-ТВ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова упала с помоста во время номера певицы Люси Чеботиной, в котором принимала участие в рамках Премии Муз-ТВ. Спортсменку не поймали работники сцены. К счастью, Загитова не пострадала.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова упала с помоста во время номера певицы Люси Чеботиной на Премии Муз-ТВ. Видео © Telegram / Арсен Версен

"Падение ощутила, но везде случаются казусы. В целом всё прошло прекрасно. Должно было всё получиться по-другому", — рассказала Загитова газете "Спорт-Экспресс".

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Ранее певица Лолита появилась на Премии Муз-ТВ в откровенном мини-платье и призналась, что ей пришлось отказаться ради него от жареной картошки и черешни. Мучения принесли результат: на красной дорожке 60-летняя певица продемонстрировала роскошные ножки. При этом некоторые фанаты обвинили артистку в излишне откровенном наряде. Однако звезда парировала, что микродлина платья компенсируется полностью закрытым верхом.

Обложка ©

Telegram / Арсен Версен

Анатолий Симоненко
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