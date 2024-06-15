Загитова упала со сцены во время номера Люси Чеботиной на Премии Муз-ТВ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова упала с помоста во время номера певицы Люси Чеботиной, в котором принимала участие в рамках Премии Муз-ТВ. Спортсменку не поймали работники сцены. К счастью, Загитова не пострадала.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова упала с помоста во время номера певицы Люси Чеботиной на Премии Муз-ТВ. Видео © Telegram / Арсен Версен

"Падение ощутила, но везде случаются казусы. В целом всё прошло прекрасно. Должно было всё получиться по-другому", — рассказала Загитова газете "Спорт-Экспресс".