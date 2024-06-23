"Смотрю, чёрным разорвалась — значит, кассеты": Очевидец чудом спасся при ударе ВСУ по Севастополю
SHOT: Один из очевидцев атаки ВСУ на Севастополь едва успел выбежать из моря
Очевидец, который попал под обстрел ВСУ на пляже Севастополя, рассказал о своём чудесном спасении. В беседе с SHOT он отметил, что в момент начала атаки купался в море, а когда всё началось, сбитый осколок ракеты пролетел примерно в 50 метрах от него.
Очевидец рассказал, как спасался от обстрела на пляже в Севастополе. Видео © SHOT
"Две ракеты сбили. Третья, смотрю, чёрным разорвалась, значит, кассеты. 10–15 секунд по морю штук 100–200, и, короче, буквально в 30 метрах от пляжа. Я еле из воды успел выбежать", — рассказал мужчина, добавив, что сначала укрылся в кафе, а когда всё утихло, отправился помогать раненым.
Также очевидцы отметили другого героя, который, несмотря на пробитую осколком голову, кинулся открывать подвальное помещение, чтобы люди смогли спастись от удара ВСУ.
Напомним, сегодня украинский режим атаковал ракетами Севастополь. По последней информации, три человека погибли: один взрослый, двое детей двух и девяти лет. Число пострадавших выросло до 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.
ТАСС / Алексей Павлишак