"Смотрю, чёрным разорвалась — значит, кассеты": Очевидец чудом спасся при ударе ВСУ по Севастополю

Очевидец, который попал под обстрел ВСУ на пляже Севастополя, рассказал о своём чудесном спасении. В беседе с SHOT он отметил, что в момент начала атаки купался в море, а когда всё началось, сбитый осколок ракеты пролетел примерно в 50 метрах от него.

Очевидец рассказал, как спасался от обстрела на пляже в Севастополе. Видео © SHOT

"Две ракеты сбили. Третья, смотрю, чёрным разорвалась, значит, кассеты. 10–15 секунд по морю штук 100–200, и, короче, буквально в 30 метрах от пляжа. Я еле из воды успел выбежать", — рассказал мужчина, добавив, что сначала укрылся в кафе, а когда всё утихло, отправился помогать раненым.