ИИ в медиа и спорт как развлечение: Раскрыты подробности деловой и развлекательной программ "Российской креативной недели"

В Москве в июле состоится пятый юбилейный фестиваль-форум "Российская креативная неделя". Деловая программа пройдёт в кластере "Ломоносов" с 3-го по 5 июля, в ней примут участие более 300 спикеров – представителей крупнейшего креативного бизнеса страны, федеральной и региональной власти, исследовательские центры и аналитические компании, учреждения образования и культуры, институты развития, звёзды кино, медиа и шоу-бизнеса.

4 июля в рамках фестивальной программы форума "Российская креативная неделя" состоится вечеринка под открытым небом в пространстве "VK Музыка летом". В программе выступления группы UMA2RMAN, Thomas Mraz и певицы лейбла VK Records EVASHA, а также сет от DJ Эльдара Хакимова. Кроме того, с 3-го по 7 июля Московский музей дизайна, Государственная Третьяковская галерея и "Российская креативная неделя" представят обновлённую экспозицию "История российского дизайна". Посетители смогут ознакомиться более чем с 450 экспонатами.

В рамках форума также пройдёт выездное заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Впервые на форуме будет раскрыта тема спорта как индустрии развлечений. В рамках программы выступят олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций, спортивных брендов и медиа.

Особый день на форуме будет посвящён киноиндустрии. Гостей ждут сессии, кинопоказы и презентации исследований. 5 июля посетителей ждёт авторская подборка кинообозревателя, программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанны Альпериной.

Как рассказала генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, НМГ представит на форуме "Российская креативная неделя" исследование запроса российской аудитории на социально преобразующее кино, в том числе рейтинг и карту таких фильмов, отобранных с помощью экспертов кинопроизводства, оценки на онлайн-платформах и фокус-групп со зрителями. Подробности рейтинга будут озвучены 4 июля.

Из важных выводов, которыми можно поделиться уже сейчас: 94% россиян в 2024 году высоко оценивают качество отечественного киноконтента. И на это есть три причины: ориентация на широкую аудиторию и разнообразие тем, соответствие ценностной картине зрителя, развитие онлайн-кинотеатров — доступность контента. Топ-3 социально значимых тем, по мнению зрителей: любовь к семье, патриотизм и любовь к Родине, отказ от плохих привычек. Светлана Баланова Генеральный директор "Национальной медиа группы"

Кроме того, на форуме "Российская креативная неделя" появится возможность в режиме реального времени создать ИИ-продукт в области медиа. Ведущие креаторы и журналисты продемонстрируют, как синхронизировать человека и нейросеть для создания контента.

Форум имеет особенное значение для креативных индустрий нашей страны: ежегодно он рождает новые проекты, коллаборации. Ключевые игроки презентуют свою аналитику, исследования, дают срез рынка, обозначают самые острые проблемы и вместе на сессиях ищут решения. Форум — площадка для рабочего, живого диалога между всеми участниками креативных индустрий страны, это сверка часов, постановка новых целей и способов их достижения. Марина Абрамова Директор форума "Российская креативная неделя"