В Москве в июле пройдёт Российская креативная неделя
Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" состоится в московском ИНТЦ "Ломоносов" с 3 по 5 июля. Там встретятся, в частности, предприниматели, технологические предприятия и представители власти. Ожидаются форматы стратегических сессий, кросс-индустриальных дискуссий, кейс-стади, мастер-классов, открытых интервью, круглых столов.
Основные тезисы мероприятия:
- Российская и локальная идентичность.
- Меры поддержки креативных индустрий.
- Экономический эффект от креативной экономики.
- Пространственное развитие.
- Креативная экономика как индустрия ценностей.
Генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк указала, что мы живём в цифровую эпоху, когда технологии развиваются невероятными темпами, а нейросети могут писать картины, музыку и тексты. Из-за этого важность креативного мышления для экономики только растёт. Ведь только человек может заложить по-настоящему нужные и важные смыслы в продукты, сервисы и произведения искусства, которые он создаёт, а искусственный интеллект в данном случае может служить лишь вспомогательным инструментом.
"Креативная неделя в Москве задаёт векторы развития креативной экономики для всей страны. С одной стороны, на деловой программе мы представляем срез рынков: как они себя чувствуют, в каком направлении двигаются, на чём построены стратегии их развития. С другой — мы собираем кейсы со всей страны, лучшие практики, чтобы понять, как их применить в рамках регионов или шире", — подчеркнула президент АНО "Креативная экономика", директор Российской креативной недели Марина Абрамова.
Ранее Life.ru рассказывал, что Международная выставка-форум "Россия", расположившаяся на территории московской ВДНХ, закроется 8 июля и поменяет формат. Она продолжит существовать как национальный центр "Россия".
ТАСС / Сергей Фадеичев