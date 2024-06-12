В Москве в июле пройдёт Российская креативная неделя

Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" состоится в московском ИНТЦ "Ломоносов" с 3 по 5 июля. Там встретятся, в частности, предприниматели, технологические предприятия и представители власти. Ожидаются форматы стратегических сессий, кросс-индустриальных дискуссий, кейс-стади, мастер-классов, открытых интервью, круглых столов.

Основные тезисы мероприятия: Российская и локальная идентичность.

Меры поддержки креативных индустрий.

Экономический эффект от креативной экономики.

Пространственное развитие.

Креативная экономика как индустрия ценностей.

Генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк указала, что мы живём в цифровую эпоху, когда технологии развиваются невероятными темпами, а нейросети могут писать картины, музыку и тексты. Из-за этого важность креативного мышления для экономики только растёт. Ведь только человек может заложить по-настоящему нужные и важные смыслы в продукты, сервисы и произведения искусства, которые он создаёт, а искусственный интеллект в данном случае может служить лишь вспомогательным инструментом.

"Креативная неделя в Москве задаёт векторы развития креативной экономики для всей страны. С одной стороны, на деловой программе мы представляем срез рынков: как они себя чувствуют, в каком направлении двигаются, на чём построены стратегии их развития. С другой — мы собираем кейсы со всей страны, лучшие практики, чтобы понять, как их применить в рамках регионов или шире", — подчеркнула президент АНО "Креативная экономика", директор Российской креативной недели Марина Абрамова.