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12 июня, 07:22

В Москве в июле пройдёт Российская креативная неделя

Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" состоится в московском ИНТЦ "Ломоносов" с 3 по 5 июля. Там встретятся, в частности, предприниматели, технологические предприятия и представители власти. Ожидаются форматы стратегических сессий, кросс-индустриальных дискуссий, кейс-стади, мастер-классов, открытых интервью, круглых столов.

Основные тезисы мероприятия:

  • Российская и локальная идентичность.
  • Меры поддержки креативных индустрий.
  • Экономический эффект от креативной экономики.
  • Пространственное развитие.
  • Креативная экономика как индустрия ценностей.

Генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк указала, что мы живём в цифровую эпоху, когда технологии развиваются невероятными темпами, а нейросети могут писать картины, музыку и тексты. Из-за этого важность креативного мышления для экономики только растёт. Ведь только человек может заложить по-настоящему нужные и важные смыслы в продукты, сервисы и произведения искусства, которые он создаёт, а искусственный интеллект в данном случае может служить лишь вспомогательным инструментом.

"Креативная неделя в Москве задаёт векторы развития креативной экономики для всей страны. С одной стороны, на деловой программе мы представляем срез рынков: как они себя чувствуют, в каком направлении двигаются, на чём построены стратегии их развития. С другой — мы собираем кейсы со всей страны, лучшие практики, чтобы понять, как их применить в рамках регионов или шире", — подчеркнула президент АНО "Креативная экономика", директор Российской креативной недели Марина Абрамова.

"Это будущее мира": На ПМЭФ обсудили наследие выставки "Россия"
"Это будущее мира": На ПМЭФ обсудили наследие выставки "Россия"

Ранее Life.ru рассказывал, что Международная выставка-форум "Россия", расположившаяся на территории московской ВДНХ, закроется 8 июля и поменяет формат. Она продолжит существовать как национальный центр "Россия".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Николай Рюмин
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