Выставка "Россия" после 8 июля продолжит существовать как Национальный центр

Международная выставка-форум "Россия", расположившаяся на территории московского ВДНХ, закроется 8 июля и поменяет формат. Об этом журналистам рассказала генеральный директор выставки Наталья Виртуозова. По её словам, гости очень просят руководство продлить работу экспозиции, из-за чего президент Владимир Путин даже дал отдельное поручение, однако "всё когда-то должно заканчиваться".

"Поэтому 8 июля выставка закрывается в том виде, в котором она существует. Но она продолжит жить, взяв всё самое лучшее, что она создала. Это атмосфера, настроение, желание гордиться, восхищаться. И Национальный центр "Россия" станет такой территорией создания будущего", — сказала собеседница РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Виртуозова отметила, что всё это время руководство делало всё, чтобы выставку посетило как можно больше людей, однако те, кто всё же не успел лично увидеть экспозицию, смогут насладиться её оцифрованной версией. По словам гендиректора, после 8 июля "ничего не заканчивается, а наоборот, всё только начинается", и филиалы центра откроются по всей стране.

"Поэтому через какое-то время каждый житель нашей страны сможет увидеть выставку в том или ином виде", — добавила Виртуозова.