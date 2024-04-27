Первый форум "Российская креативная неделя – Урал" завершился в Челябинске

В Челябинске завершилась первая "Российская креативная неделя – Урал". На форуме выступили 179 экспертов со всей страны, более тысячи человек посетили деловую программу очно, а в режиме онлайн за событиями креативной недели следило более 1,7 миллиона пользователей.

"Форум прошёл с огромным успехом, вызвал большой интерес как внутри региона, так и за его пределами. Состоялось не просто обсуждение, но серьёзной мозговой штурм, как вывести креативные индустрии на новый уровень, увеличить их вклад в российскую экономику", — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на церемонии закрытия форума.

Директор форума, президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова в свою очередь отметила, что мероприятие показало высокую вовлечённость региона в креативную повестку и понимание со стороны руководства важности и перспектив развития креативного сектора экономики. Она также поблагодарила за включённость Текслера, который, в частности, принял участие в панельной дискуссии "Сделано на Урале: как продвигать уральские бренды".

Форум проходил в формате кросс-индустриальных дискуссий с участием экспертов креативного бизнеса, представителей федеральной и региональной власти, институтов культуры и образования. В рамках мероприятия было принято решение о создании региональной кинокомиссии, которая будет привлекать кинематографистов, установит процент рибейта и будет возмещать часть затрат на создание фильмов. Предварительное соглашение о сотрудничестве было достигнуто между Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина﻿ и Челябинским государственным музеем изобразительных искусств﻿. Представители учреждений планируют подписать меморандум о партнёрстве и совместной деятельности. Первая выставка из фондов Пушкинского музея в Челябинске запланирована на 2025 год.