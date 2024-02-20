"Вечерняя Москва" получила награду на деловом форуме "Креативные индустрии"

В столице состоялся деловой форум "Креативные индустрии 2024: импульс для технологического и инновационного развития", пишет "Вечерняя Москва".

На форуме собрались ведущие специалисты креативного сектора экономики России и СНГ. Они представили свои исследования, новые продукты и результаты проделанной за год работы. Также на форуме прошло традиционное награждение финалистов конкурса НБА "Креативные индустрии 2024", где "Вечерняя Москва" получила награду в номинации "Голос города" за "100-летнюю преданность историческому бренду "Вечерняя Москва" и её читателям".

"Сегодня "Вечерняя Москва" — это не просто газета, это медиа-холдинг. Само время поставило печать качества и долгожительства, но "Вечёрка" не стоит на месте и остаётся вечно молодой", — прокомментировала заместитель главного редактора газеты Яна Портнова, которая вышла получать статуэтку.

Также награды получили Союз предприятий печатной индустрии и журнал "Мурзилка".