Газета "Москва вечерняя" вышла для жителей столицы с обновлённым дизайном

Первый номер газеты "Москва вечерняя" с обновлённым дизайном появился в столичном метрополитене 6 февраля. Кардинальные изменения были внесены в оформление новых выпусков на фоне объявленного ранее ребрендинга по случаю 100-летнего юбилея.

Отныне газета будет выпускаться в более ярком формате с другими обложкой, рубриками и стилем подачи. Для "олдов" редакция вернула некогда популярные рубрики вроде "Вечёрка дозвонилась", "Мода из народа" и другие.

"Мы просто обязаны вас удивлять. Поэтому отсчёт нового столетия — а мы уверены, что газета отметит ещё свои 150 и 200 лет — было решено начать с тотального обновления. Сегодня вы будете держать в руках газету в совершенно новом дизайн-макете. И это только начало", — поделился главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов.