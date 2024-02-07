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7 февраля, 00:54

Газета "Москва вечерняя" вышла для жителей столицы с обновлённым дизайном

Газета "Москва вечерняя" представила обновлённый дизайн. Обложка © "Вечерняя Москва"

Газета "Москва вечерняя" представила обновлённый дизайн. Обложка © "Вечерняя Москва"

Первый номер газеты "Москва вечерняя" с обновлённым дизайном появился в столичном метрополитене 6 февраля. Кардинальные изменения были внесены в оформление новых выпусков на фоне объявленного ранее ребрендинга по случаю 100-летнего юбилея.

Отныне газета будет выпускаться в более ярком формате с другими обложкой, рубриками и стилем подачи. Для "олдов" редакция вернула некогда популярные рубрики вроде "Вечёрка дозвонилась", "Мода из народа" и другие.

"Мы просто обязаны вас удивлять. Поэтому отсчёт нового столетия — а мы уверены, что газета отметит ещё свои 150 и 200 лет — было решено начать с тотального обновления. Сегодня вы будете держать в руках газету в совершенно новом дизайн-макете. И это только начало", — поделился главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов.

10 примеров гениального дизайна: как можно просто облегчить жизнь всем вокруг
10 примеров гениального дизайна: как можно просто облегчить жизнь всем вокруг

Напомним, что в конце декабря редакция газеты "Вечерняя Москва" была удостоена государственных наград РФ и города Москвы. В торжественной церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Илья Пушкарев
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