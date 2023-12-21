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21 декабря, 00:46

Журналисты газеты "Вечерняя Москва" получили награды от Собянина

Журналисты газеты "Вечерняя Москва" получили награды от мэра столицы Сергея Собянина. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Журналисты газеты "Вечерняя Москва" получили награды от мэра столицы Сергея Собянина. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале городской мэрии вручил государственные награды Российской Федерации и города Москвы. В частности, были отмечены и заслуги журналистов газеты "Вечерняя Москва".

Так, благодарности президента России Владимира Путина удостоился гендиректор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий. На церемонии он подчеркнул, что в редакции трудится много талантливых людей и для него честь работать с ними. Также гендиректор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Владимир Манжула получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Хочу выразить благодарность нашему президенту, Правительству Москвы и руководству нашей редакции за столь высокую оценку моего труда. Обещаю и в дальнейшем трудиться так же достойно", — сообщил Манжула.

Старший обозреватель газеты Ольга Кузьмина и обозреватель Наталия Покровская получили почётное звание "Заслуженный журналист РФ". Благодарностью от президента также были отмечены специальный корреспондент Марьяна Шевцова и главный редактор "Московского журнала" Анна Грушина.

"Вечерняя Москва" запустила конкурс на лучшее поздравление издания с юбилеем
"Вечерняя Москва" запустила конкурс на лучшее поздравление издания с юбилеем

Ранее в честь столетия газеты появилась возможность познакомиться с оцифрованным архивом издания. В сервисе "Яндекса" "Поиск по архивам" хранится более 30 тысяч номеров.

Анатолий Симоненко
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