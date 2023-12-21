Журналисты газеты "Вечерняя Москва" получили награды от Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале городской мэрии вручил государственные награды Российской Федерации и города Москвы. В частности, были отмечены и заслуги журналистов газеты "Вечерняя Москва".

Так, благодарности президента России Владимира Путина удостоился гендиректор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий. На церемонии он подчеркнул, что в редакции трудится много талантливых людей и для него честь работать с ними. Также гендиректор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Владимир Манжула получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Хочу выразить благодарность нашему президенту, Правительству Москвы и руководству нашей редакции за столь высокую оценку моего труда. Обещаю и в дальнейшем трудиться так же достойно", — сообщил Манжула.

Старший обозреватель газеты Ольга Кузьмина и обозреватель Наталия Покровская получили почётное звание "Заслуженный журналист РФ". Благодарностью от президента также были отмечены специальный корреспондент Марьяна Шевцова и главный редактор "Московского журнала" Анна Грушина.