Оцифрованный столетний архив газеты "Вечерняя Москва" стал доступен для поиска

В честь 100-летнего юбилея газеты "Вечерняя Москва" появилась возможность познакомиться с оцифрованным архивом издания. Об этом сообщила редакция.

В сервисе "Яндекса" "Поиск по архивам" хранится более 30 тысяч номеров. Проект удалось реализовать в рамках партнёрства газеты с Национальной электронной библиотекой (НЭБ), предоставляющей пользователям в цифровом формате документы из фондов российских библиотек. Старые номера "Вечерней Москвы" поступили в НЭБ из Российской государственной библиотеки.

Пользователи смогут найти нужную информацию с помощью текстовых запросов. Например, "в каком году число автомобилей в Москве достигло 4,4 тысячи" или "почему в 60-х врачебные халаты и простыни в больницах стали делать зелёными". Чтобы реализовать такой поиск, использовалась технология распознавания текста. Нейросеть была адаптирована для работы с вёрсткой газетных страниц.