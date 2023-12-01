Специалисты НЭБ оцифровали все бумажные выпуски "Вечерней Москвы" за 100 лет
Специалисты Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Российской государственной библиотеки оцифровали бумажные выпуски газеты "Вечерняя Москва" с 1923 по 2023 годы. Об этом сообщила редакция издания.
Работа шла с апреля 2023-го. Сотрудники редакции готовили описания к каждому году издания, а специалисты из библиотеки — сканировали и обрабатывали электронные копии газет. Созданный архив будет полезен для историков, преданных читателей газеты, а также станет большим подспорьем для журналистов и людей, которым интересна история столицы.
Оцифрованную коллецию газеты "Вечерняя Москва" можно посмотреть на сайте НЭБ. Так же там сейчас хранятся более пяти миллионов электронных изданий: книги, газеты, журналы, плакаты, открытки, диссертации, патенты и оригинальные рукописи, многие из которых уникальны.
А ранее Лайф рассказывал, что "Вечерняя Москва" запустила подкаст к 100-летнему юбилею. Каждый из десяти эпизодов посвящён десятилетию из вековой истории газеты, начиная 1920-ми годами и заканчивая нашим временем.
"Вечерняя Москва" / Алексей Орлов