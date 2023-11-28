"Вечерняя Москва" запустила конкурс на лучшее поздравление издания с юбилеем

Для участия нужно подписаться на группу газеты во "ВКонтакте", прислать поздравление на электронную почту ideabox@vm.ru. Темой письма должно быть "Поздравляю!". Допускается присылать видео, текст и фото, ведь жюри будет оценивать не только содержание поздравления, но и креативность подхода.