Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 02:14

"Вечерняя Москва" запустила конкурс на лучшее поздравление издания с юбилеем

Газета "Вечерняя Москва" объявила конкурс поздравлений "Поздравляй, Москва!", приуроченный к столетию издания. Победу одержит самое лучшее и креативное поздравление с вековым юбилеем.

Для участия нужно подписаться на группу газеты во "ВКонтакте", прислать поздравление на электронную почту ideabox@vm.ru. Темой письма должно быть "Поздравляю!". Допускается присылать видео, текст и фото, ведь жюри будет оценивать не только содержание поздравления, но и креативность подхода.

Победителей объявят 7 декабря. Им вручат памятные призы от редакции, а также подарят пригласительные билеты от партнёров конкурса.

Руководители "Вечерней Москвы" включены в топ-1000 российских менеджеров

Руководители "Вечерней Москвы" включены в топ-1000 российских менеджеров

Ранее газета в честь 100-летнего юбилея запустила еженедельный исторический проект "Говори, Москва! Хроники большого города".

Обложка ©

"Вечерняя Москва" / Екатерина Алексеева

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров