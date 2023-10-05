К 100-летнему юбилею "Вечерняя Москва" запустила многосерийный подкаст

В честь 100-летнего юбилея газета "Вечерняя Москва" запускает еженедельный исторический проект "Говори, Москва! Хроники большого города". До события остаётся десять недель, и редакция начинает обратный отсчёт первой публикацией.

Каждый из десяти эпизодов посвящён десятилетию из вековой истории газеты, начиная 1920-ми годами и заканчивая нашим временем. Проект включает в себя таймлайн знаковых событий, а также иммерсивный подкаст, который создаст эффект полного погружения в настроение ушедшей эпохи.

Еженедельный эпизод будет рассказывать о новом десятилетии. Откроют марафон 1920-е годы. В нём в том числе речь пойдёт о первом гербе СССР, запуске такси и электричек в столице, открытии ЦПКиО имени Горького, проведении первой переписи населения и о первом выпуске издания. Также подкаст будет посвящён строительству первого в СССР дома-коммуны, в основу выпуска ляжет заметка из номера "Вечерней Москвы" за 1928 год.

"Над проектом работали молодые журналисты, люди, воспитанные уже совершенно в новом времени, и я убеждена, что работа над проектом позволила им прикоснуться к истории и даже побывать в ней — то же путешествие во времени, я убеждена, ждёт и наших слушателей", — рассказала заместитель генерального директора "Вечерней Москвы" Екатерина Бурмистрова.

Подкаст создавался вместе с факультетом журналистики МГУ и радио "Моховая, 9". Партнёром проекта стала "VK Музыка". Слушать подкаст можно в сообществе "Вечерней Москвы" в социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте проекта 100.vm.ru/1920.