Нейросети в Москве помогают врачам выявлять опасные патологии на рентгеновских снимках

В Москве нейросети научились обнаруживать серьёзные патологии на рентгеновских снимках. Так, они впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний у пациентов. В будущем нейросети помогут экономить медикам время, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что нейросети выявляют на рентгеновских снимках синусит — патологию носовых пазух. Кроме того, умные алгоритмы уже способны распознавать заболевания по ещё 27 клиническим направлениям.

"Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трёх минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента", — приводятся слова Раковой на портале мэра и Правительства Москвы.