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14 ноября, 11:52

Нейросети в Москве помогают врачам выявлять опасные патологии на рентгеновских снимках

Московские нейросети начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках

В Москве нейросети научились обнаруживать серьёзные патологии на рентгеновских снимках. Так, они впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний у пациентов. В будущем нейросети помогут экономить медикам время, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что нейросети выявляют на рентгеновских снимках синусит — патологию носовых пазух. Кроме того, умные алгоритмы уже способны распознавать заболевания по ещё 27 клиническим направлениям.

"Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трёх минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента", приводятся слова Раковой на портале мэра и Правительства Москвы.

Компания Илона Маска представила "убийцу" ChatGPT — нейросеть Grok

Компания Илона Маска представила "убийцу" ChatGPT — нейросеть Grok

Ранее Лайф писал, что большинство жителей России положительно относятся к работе с искусственным интеллектом. Граждане уверены, что нейросети помогают разрешать конфликты, уменьшают культурные и языковые барьеры, а также помогают наладить коммуникацию между старшим и младшим поколением.

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Ян Поланин
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