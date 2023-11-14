Нейросети в Москве помогают врачам выявлять опасные патологии на рентгеновских снимках
Московские нейросети начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках
В Москве нейросети научились обнаруживать серьёзные патологии на рентгеновских снимках. Так, они впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний у пациентов. В будущем нейросети помогут экономить медикам время, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что нейросети выявляют на рентгеновских снимках синусит — патологию носовых пазух. Кроме того, умные алгоритмы уже способны распознавать заболевания по ещё 27 клиническим направлениям.
"Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трёх минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента", — приводятся слова Раковой на портале мэра и Правительства Москвы.
Ранее Лайф писал, что большинство жителей России положительно относятся к работе с искусственным интеллектом. Граждане уверены, что нейросети помогают разрешать конфликты, уменьшают культурные и языковые барьеры, а также помогают наладить коммуникацию между старшим и младшим поколением.