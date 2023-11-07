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7 ноября, 08:00

Каждый второй россиянин считает, что нейросети помогают разрешать конфликты

Опрос: Большинство россиян положительно относятся к работе с ИИ

Нейросети и искусственный интеллект всё глубже проникают в повседневную жизнь. Большинство жителей России уже считают, что ИИ положительно влияет на качество общения.

Согласно проведённому опросу, 68% россиян уверены, что ИИ и нейросети уменьшают культурные и языковые барьеры. 55% жителей считают, что искусственный интеллект помогает наладить коммуникацию между старшим и младшим поколением.

Каждый второй россиянин высказывается за использование ИИ, так как он помогает разрешать конфликты, подсказывая выходы из кризиса, передаёт "Газета.ru".

45% жителей страны используют нейросети для перевода текстов и аудиосообщений, а 56% считают, что работа с искусственным интеллектом приводит к неискреннему общению.

Нейросеть показала атмосферные кадры с известными героями, из-за которых так и хочется поехать на дачу

Нейросеть показала атмосферные кадры с известными героями, из-за которых так и хочется поехать на дачу

Ранее Лайф писал, что компания Илона Маска представила "убийцу" ChatGPT — нейросеть Grok. Она может остроумно отвечать на вопросы и "имеет бунтарские наклонности".

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freepik / rawpixel.com

Ян Поланин
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