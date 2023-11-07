Каждый второй россиянин считает, что нейросети помогают разрешать конфликты
Опрос: Большинство россиян положительно относятся к работе с ИИ
Нейросети и искусственный интеллект всё глубже проникают в повседневную жизнь. Большинство жителей России уже считают, что ИИ положительно влияет на качество общения.
Согласно проведённому опросу, 68% россиян уверены, что ИИ и нейросети уменьшают культурные и языковые барьеры. 55% жителей считают, что искусственный интеллект помогает наладить коммуникацию между старшим и младшим поколением.
Каждый второй россиянин высказывается за использование ИИ, так как он помогает разрешать конфликты, подсказывая выходы из кризиса, передаёт "Газета.ru".
45% жителей страны используют нейросети для перевода текстов и аудиосообщений, а 56% считают, что работа с искусственным интеллектом приводит к неискреннему общению.
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