Каждый второй россиянин считает, что нейросети помогают разрешать конфликты

Нейросети и искусственный интеллект всё глубже проникают в повседневную жизнь. Большинство жителей России уже считают, что ИИ положительно влияет на качество общения.

Согласно проведённому опросу, 68% россиян уверены, что ИИ и нейросети уменьшают культурные и языковые барьеры. 55% жителей считают, что искусственный интеллект помогает наладить коммуникацию между старшим и младшим поколением.

Каждый второй россиянин высказывается за использование ИИ, так как он помогает разрешать конфликты, подсказывая выходы из кризиса, передаёт "Газета.ru".

45% жителей страны используют нейросети для перевода текстов и аудиосообщений, а 56% считают, что работа с искусственным интеллектом приводит к неискреннему общению.