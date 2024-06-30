В России за сутки зафиксировали 31 температурный рекорд

В российских городах за прошедшие сутки был установлен 31 рекорд жары. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зона аномальной жары продолжает увеличиваться по площади, охватив собой обширные пространства на Русской равнине и юге Центральной Сибири", — написал он в телеграм-канале.

По словам метеоролога, в результате число установленных суточных рекордов жары в субботу, 29 июня, стало в три раза больше, чем в пятницу. Так, показатели обновились в Смоленске, где зафиксировали 30,5 градуса тепла, а прежний рекорд в 30,1 был установлен в 1999 году. Аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске и Твери с 32,1, 32,2, 35,2 и 32,3 градуса соответственно. Там были обновлены суточные рекорды 1999, 1927, 1928 и 1991 года. Аномальная жара также вчера отмечалась в Кемерове, Новосибирске, Барнауле, Петрозаводске и на Кольском полуострове.

Как пояснил Тишковец, жару вызвал гребень азорского антициклона, чьи потоки несут воздух из Северной Африки, где накануне было зафиксировано свыше 50 градусов. Такая погода, по прогнозу синоптика, сохранится и на следующей неделе, в связи с чем ожидаются новые серии рекордов.

Тем временем в Москве в воскресенье, 30 июня, сохранится жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов, что на шесть-семь градусов выше климатической нормы. При этом во второй половине дня в столице местами возможны ливни и грозы. Как отметил Тишковец, осадки будут скоротечными, а их интенсивность составит до девяти миллиметров. В Комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей и гостей столицы быть внимательными во время непогоды, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.