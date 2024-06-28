В преддверии рекордной жары москвичам напомнили, что делать при солнечном ударе

При солнечном ударе человека нужно как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь. Об этом рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Нередко, если с человеком такое случилось, сам он уже ничего сделать не может. Поэтому ему необходимо помочь — переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую помощь", — цитирует эксперта "Москва 24".