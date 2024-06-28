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28 июня, 17:36

В преддверии рекордной жары москвичам напомнили, что делать при солнечном ударе

Эксперт Гринин: При солнечном ударе человека нужно перенести в прохладное место

При солнечном ударе человека нужно как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь. Об этом рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Нередко, если с человеком такое случилось, сам он уже ничего сделать не может. Поэтому ему необходимо помочь — переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую помощь", — цитирует эксперта "Москва 24".

Главные признаки теплового удара — это повышенная температура тела и нарушение потоотделения, невнятная речь, учащённое дыхание, тошнота. А чтобы его избежать, Гринин рекомендует держаться в тени, пить больше воды и носить головной убор. Одежду лучше надевать из натуральных тканей.

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Эти советы особенно пригодятся москвичам, так как стало известно, что в Москве воздух в июле прогреется до +34 градусов. При этом количество осадков опустится до минимальных показателей. Такая погода — следствие антициклона, который хозяйничает в Западной Европе. Уже в грядущие выходные будет до +32 градусов.

Обложка ©

Freepik

Нигина Азамова
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