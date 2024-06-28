В преддверии рекордной жары москвичам напомнили, что делать при солнечном ударе
Эксперт Гринин: При солнечном ударе человека нужно перенести в прохладное место
При солнечном ударе человека нужно как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь. Об этом рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
"Нередко, если с человеком такое случилось, сам он уже ничего сделать не может. Поэтому ему необходимо помочь — переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую помощь", — цитирует эксперта "Москва 24".
Главные признаки теплового удара — это повышенная температура тела и нарушение потоотделения, невнятная речь, учащённое дыхание, тошнота. А чтобы его избежать, Гринин рекомендует держаться в тени, пить больше воды и носить головной убор. Одежду лучше надевать из натуральных тканей.
Эти советы особенно пригодятся москвичам, так как стало известно, что в Москве воздух в июле прогреется до +34 градусов. При этом количество осадков опустится до минимальных показателей. Такая погода — следствие антициклона, который хозяйничает в Западной Европе. Уже в грядущие выходные будет до +32 градусов.