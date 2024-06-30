Москвичам рассказали, как долго продлится изматывающая жара
Синоптик Шувалов: Сильнейшая жара в Москве продлится до 5 июля
Максимальная температура воздуха в Центральной России на предстоящей неделе достигнет 34 °C. Обложка © Life.ru
В ближайшие дни россиянам не стоит надеяться на похолодание и дождь. Больше всего не повезёт жителям Центральной России, где максимальная температура воздуха достигнет +34 °C. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, сильнейшая жара в российской столице продлится до 5 июля. Долгожданный летний дождь может обрадовать жителей лишь в конце следующей недели.
"30 июня таких высоких температур не будет, пройдут в центре кратковременные дожди и, скорее всего, будет плюс 27–30 °C. Но с началом следующей недели — опять южный, юго-западный ветер. Он несильный, но будет нести очень хорошее тепло, и поэтому температура практически повсеместно от Ярославля на севере до Воронежа на юге будет превышать плюс 30-градусную отметку", — рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По словам специалиста, плюс 30–32 °C будет в Ярославле, Костроме и Иванове, а плюс 32–34 °C — в Москве и южнее. Жара планирует присутствовать в центральных регионах до четверга, и только в пятницу, 5 июля, возможен "облегчающий дождь".
На данный момент показатели температуры воздуха бушуют и, видимо, планируют приблизиться к рекорду 1991 года. Напомним, что тогда столбик термометра поднялся до +33 °С. При этом 29 июня 2023 года в Москве было всего +15 °С.
В преддверии рекордной жары Life.ru напомнил, что делать при солнечном ударе. Эти советы особенно пригодятся москвичам, так как стало известно, что в Москве воздух в июле прогреется до +34 градусов. При этом количество осадков опустится до минимальных показателей.