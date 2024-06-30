Москвичам рассказали, как долго продлится изматывающая жара

В ближайшие дни россиянам не стоит надеяться на похолодание и дождь. Больше всего не повезёт жителям Центральной России, где максимальная температура воздуха достигнет +34 °C. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, сильнейшая жара в российской столице продлится до 5 июля. Долгожданный летний дождь может обрадовать жителей лишь в конце следующей недели.

"30 июня таких высоких температур не будет, пройдут в центре кратковременные дожди и, скорее всего, будет плюс 27–30 °C. Но с началом следующей недели — опять южный, юго-западный ветер. Он несильный, но будет нести очень хорошее тепло, и поэтому температура практически повсеместно от Ярославля на севере до Воронежа на юге будет превышать плюс 30-градусную отметку", — рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, плюс 30–32 °C будет в Ярославле, Костроме и Иванове, а плюс 32–34 °C — в Москве и южнее. Жара планирует присутствовать в центральных регионах до четверга, и только в пятницу, 5 июля, возможен "облегчающий дождь".