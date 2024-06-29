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Регион
29 июня, 11:53

"Феномен горячей ванны": Стало известно, как жара влияет на здоровье человека

Врач Бережная: Жара опасна для людей с хроническими заболеваниями

Жаркая погода, которая установилась в Москве, может негативно сказываться на здоровье людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых. Об этом рассказала руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

"Воздействие жары, резко меняющийся водный баланс организма при высоких температурах окружающей среды, может способствовать обострению практически любых хронических заболеваний, ухудшать самочувствие и работоспособность",цитирует эксперта газета "Известия".

Самую большую опасность жара представляет для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, так как высокая температура воздуха может спровоцировать подъем артериального давления, рассказала эксперт Лаборатории "Гемотест", врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Жаркая погода представляет опасность и для людей с рассеянным склерозом. Это "феномен горячей ванны". Пациенты с таким заболеванием при нагревании чувствуют себя ещё хуже.

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Напомним, в Москву пришла аномальная жара. В некоторых районах города шкала термометров превысила 30-градусный показатель. Эксперты в преддверии рекордно высоких температур напомнили, как действовать при солнечном ударе и как его не получить. Среди главных симптомов — повышенная температура тела и нарушение потоотделения, невнятная речь, учащённое дыхание, тошнота.

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Freepik

Нигина Азамова
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