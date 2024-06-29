"Феномен горячей ванны": Стало известно, как жара влияет на здоровье человека

Жаркая погода, которая установилась в Москве, может негативно сказываться на здоровье людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых. Об этом рассказала руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

"Воздействие жары, резко меняющийся водный баланс организма при высоких температурах окружающей среды, может способствовать обострению практически любых хронических заболеваний, ухудшать самочувствие и работоспособность", — цитирует эксперта газета "Известия".

Самую большую опасность жара представляет для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, так как высокая температура воздуха может спровоцировать подъем артериального давления, рассказала эксперт Лаборатории "Гемотест", врач-невролог Екатерина Демьяновская.