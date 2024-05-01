Смертоносный Эль-Ниньо привёл к гибели почти двухсот человек в Кении

Жертвами апрельских наводнений из-за проливных дождей в Кении стали минимум 179 человек, 90 пропали без вести. Об этом в среду, 1 мая, заявил представитель кабмина республики Айзек Маигуа Мваура.

Последствия наводнений в Кении. Видео © X (Twitter) / Kenya Red Cross

"Продолжающиеся наводнения привели к гибели ещё десяти человек за вчерашний день. Таким образом, число жертв наводнений в стране увеличилось до 179. Ещё 20 человек пропали без вести, в масштабах всей страны их 90", — приводит его слова администрация президента в соцсети X (Twitter).

В общем, от стихии, как отметил политик, пострадало 125 человек. В местных СМИ появляются сообщения о подтоплении территории в парке Масаи-Мара, заповеднике на западе Кении. Там из-за разлива реки туристы оказались заблокированы в отелях. Всего из-за наводнения 185 тысяч граждан покинули дома и были вынуждены искать убежище. По словам африканских синоптиков, мощные дожди связаны с климатическим явлением под названием Эль-Ниньо.