Смертоносный Эль-Ниньо привёл к гибели почти двухсот человек в Кении
В Кении за апрель из-за наводнений погибло 179 человек, ещё 90 пропали без вести
Жертвами апрельских наводнений из-за проливных дождей в Кении стали минимум 179 человек, 90 пропали без вести. Об этом в среду, 1 мая, заявил представитель кабмина республики Айзек Маигуа Мваура.
Последствия наводнений в Кении. Видео © X (Twitter) / Kenya Red Cross
"Продолжающиеся наводнения привели к гибели ещё десяти человек за вчерашний день. Таким образом, число жертв наводнений в стране увеличилось до 179. Ещё 20 человек пропали без вести, в масштабах всей страны их 90", — приводит его слова администрация президента в соцсети X (Twitter).
В общем, от стихии, как отметил политик, пострадало 125 человек. В местных СМИ появляются сообщения о подтоплении территории в парке Масаи-Мара, заповеднике на западе Кении. Там из-за разлива реки туристы оказались заблокированы в отелях. Всего из-за наводнения 185 тысяч граждан покинули дома и были вынуждены искать убежище. По словам африканских синоптиков, мощные дожди связаны с климатическим явлением под названием Эль-Ниньо.
Ранее Life.ru писал о прорыве дамбы у Май Махиу в центральной части Кении. Жертвами оползня, по последним данным, стали 46 человек. Отметим, что дожди, которые начались ещё в марте, затронули и ряд других государств Восточной Африки. Так, в соседней Танзании стихия унесла жизни 155 человек. Жертвы и сильные разрушения фиксируются также в Уганде и Бурунди.
X (Twitter) / Kenya Red Cross