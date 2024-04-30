Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области достиг отметки "опасного явления"

Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области около села Викулово превысил одну тысячу сантиметров, достигнув отметки "опасного явления". Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Почти 700 домов освободились от воды в Оренбургской области за сутки

Почти 700 домов освободились от воды в Оренбургской области за сутки

Ранее Life.ru сообщал, что вышедшая из берегов река Ишим затопила ещё пять деревень в Тюменской области. Кроме того, 14 населённых пунктов оказались отрезаны от большой земли из-за половодья. Из-за разбушевавшейся стихии подтоплены десятки домов и придомовых территорий, а в восьми населённых пунктах пропало электричество.