Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 09:55

Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области достиг отметки "опасного явления"

Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области около села Викулово превысил одну тысячу сантиметров, достигнув отметки "опасного явления". Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"Изменение уровня воды за последние восемь часов — 29 см. Уровень воды: 1005 см. Граница "опасного явления": 1000 см", — говорится в телеграм-канале центра.

Почти 700 домов освободились от воды в Оренбургской области за сутки
Почти 700 домов освободились от воды в Оренбургской области за сутки

Ранее Life.ru сообщал, что вышедшая из берегов река Ишим затопила ещё пять деревень в Тюменской области. Кроме того, 14 населённых пунктов оказались отрезаны от большой земли из-за половодья. Из-за разбушевавшейся стихии подтоплены десятки домов и придомовых территорий, а в восьми населённых пунктах пропало электричество.

Обложка ©

Life.ru

Николь Вербер
  • Новости
  • Паводки в России
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров