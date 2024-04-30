Почти 700 домов освободились от воды в Оренбургской области за сутки
Вода продолжает отступать из Оренбуржья после сильнейшего паводка, накрывшего область весной этого года. Лишь за последние сутки почти 700 домов освободились из плена стихии, гласит сообщение пресс-службы правительства региона.
"По состоянию на 20:00 [18:00 мск] 29 апреля на территории восьми муниципальных образований в 29 населённых пунктах и 39 СНТ освободились от воды 690 жилых домов и 693 приусадебных участка", — гласит сообщение.
Параллельно ведутся работы по санобработке жилых домов. За минувшие сутки она проведена в 889 строениях. Всего же продезинфицировано свыше 16 тысяч зданий. Ликвидация последствий паводка идёт и на дорожной сети региона: очищены уже 192 километра полотна, восстановлено 56 километров.
Напомним, что разрушительные весенние паводки коснулись сразу нескольких субъектов России. Самый сильный удар стихии пришёлся по Оренбургской, Курганской и Тюменской областям. На очереди другие регионы, считают в Гидрометцентре.
Life.ru