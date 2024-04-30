Почти 700 домов освободились от воды в Оренбургской области за сутки

Вода продолжает отступать из Оренбуржья после сильнейшего паводка, накрывшего область весной этого года. Лишь за последние сутки почти 700 домов освободились из плена стихии, гласит сообщение пресс-службы правительства региона.

"По состоянию на 20:00 [18:00 мск] 29 апреля на территории восьми муниципальных образований в 29 населённых пунктах и 39 СНТ освободились от воды 690 жилых домов и 693 приусадебных участка", — гласит сообщение.