Вышедший из берегов Ишим затопил ещё пять деревень в Тюменской области

Пять деревень Абатского района Тюменской области затоплено и 14 населённых пунктов отрезано от большой земли из-за половодья на реке Ишим. О ситуации сообщил глава района Игорь Васильев в телеграм-канале.

"Паводковые воды принесли немало бед. Отрезано от большой земли 14 населённых пунктов, пять деревень затоплены водой. Подтоплены десятки домов и придомовых территорий, в восьми населённых пунктах отключено электроснабжение. Продолжается борьба с паводком на дамбах районного центра и федеральной дороге", — написал чиновник.