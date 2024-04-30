Вышедший из берегов Ишим затопил ещё пять деревень в Тюменской области
Пять деревень Абатского района Тюменской области затопило при половодье на Ишиме
Наводнение в Тюменской области. Фото © Telegram / glava_vasiliev_72
Пять деревень Абатского района Тюменской области затоплено и 14 населённых пунктов отрезано от большой земли из-за половодья на реке Ишим. О ситуации сообщил глава района Игорь Васильев в телеграм-канале.
"Паводковые воды принесли немало бед. Отрезано от большой земли 14 населённых пунктов, пять деревень затоплены водой. Подтоплены десятки домов и придомовых территорий, в восьми населённых пунктах отключено электроснабжение. Продолжается борьба с паводком на дамбах районного центра и федеральной дороге", — написал чиновник.
Он предупредил, что в Ощепковском и Назаровском поселениях вода продолжает стремительно подниматься. Администрация Абатского района уже занимается вопросами выплат пострадавшим от наводнения.
Ранее в Тюменской области прошла срочная эвакуация нескольких районов из-за угрозы паводка. По словам губернатора, уровень воды в Ишиме будет больше, чем это предполагалось. Большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск в Абатском районе, чтобы её остановить, спасатели возводят дамбы.