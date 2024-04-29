Прорыв дамбы в Кении унёс жизни более 40 человек
В результате прорыва дамбы в кенийском округе Накуру погибли 42 человека
Кенийская девочка спасла козлёнка во время наводнения в стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Более 40 человек стали жертвами инцидента с прорывом дамбы в центральной части Кении. Об этом рассказала глава округа Накуру Сьюзен Кихика, чьи слова приводит агентство AFP.
"Согласно предварительным данным, погибли 42 человека", — сообщила губернатор.
Наводнения и оползни в Кении стали причиной смерти уже 118 человек. Множество дорог оказались затопленными, а более 130 тысячам людей пришлось эвакуироваться из своих домов. Многие из них решили поехать в столицу страны Найроби, чтобы получить помощь от кенийских властей.
С марта в Восточной Африке проходят продолжительные дожди. Ранее в Танзании 47 человек стали жертвами наводнения. Самая сложная ситуация сложилась в районе Хананг, где на протяжении нескольких дней шли ливни. Десятки людей там числятся пропавшими без вести, поэтому количество погибших может увеличиться.