Прорыв дамбы в Кении унёс жизни более 40 человек

Более 40 человек стали жертвами инцидента с прорывом дамбы в центральной части Кении. Об этом рассказала глава округа Накуру Сьюзен Кихика, чьи слова приводит агентство AFP.

"Согласно предварительным данным, погибли 42 человека", — сообщила губернатор.

Наводнения и оползни в Кении стали причиной смерти уже 118 человек. Множество дорог оказались затопленными, а более 130 тысячам людей пришлось эвакуироваться из своих домов. Многие из них решили поехать в столицу страны Найроби, чтобы получить помощь от кенийских властей.