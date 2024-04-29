Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 11:57

Прорыв дамбы в Кении унёс жизни более 40 человек

В результате прорыва дамбы в кенийском округе Накуру погибли 42 человека

Кенийская девочка спасла козлёнка во время наводнения в стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Кенийская девочка спасла козлёнка во время наводнения в стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Более 40 человек стали жертвами инцидента с прорывом дамбы в центральной части Кении. Об этом рассказала глава округа Накуру Сьюзен Кихика, чьи слова приводит агентство AFP.

"Согласно предварительным данным, погибли 42 человека", — сообщила губернатор.

Наводнения и оползни в Кении стали причиной смерти уже 118 человек. Множество дорог оказались затопленными, а более 130 тысячам людей пришлось эвакуироваться из своих домов. Многие из них решили поехать в столицу страны Найроби, чтобы получить помощь от кенийских властей.

В Кургане может повториться наводнение 1994 года
В Кургане может повториться наводнение 1994 года

С марта в Восточной Африке проходят продолжительные дожди. Ранее в Танзании 47 человек стали жертвами наводнения. Самая сложная ситуация сложилась в районе Хананг, где на протяжении нескольких дней шли ливни. Десятки людей там числятся пропавшими без вести, поэтому количество погибших может увеличиться.

Владимир Озеров
  • Новости
  • кения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров