Обратная волна: Что такое Эль-Ниньо и почему он так тревожит климатологов Гигантская тёплая волна пересекла весь Тихий океан и устремилась к берегам Южной Америки, но учёные предупреждают, что экстремальную погоду это может принести не только в Перу и Чили. 14 августа, 22:44 Гигантская тёплая волна пересекла весь Тихий океан и устремилась к берегам Южной Америки. Обложка © Shutterstock

Эль-Ниньо ощутимо не влияет на климат в России, но некие опосредованные эффекты этого явления могут коснуться нескольких приморских регионов, рассказал Лайфу кандидат физико-математических наук, руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин. По его прогнозам, пик нынешнего феномена придётся на декабрь 2023-го – январь 2024 года и особенно сильно затронет Чили, Перу и Эквадор.

— На западном побережье Южной Америки ожидаются обильные дождевые осадки. Это потребует принятия мер для защиты урожая и повысит риск формирования ураганов. Напротив, в Амазонии, вероятно, станет жарче и суше, в результате чего сократится сельскохозяйственное производство и возрастёт риск пожаров, а в Колумбии и Центральной Америке — сильных засух, — объясняет климатолог.

Эль-Ниньо — это волна тёплой воды и воздуха в Тихом океане, которая движется вдоль экватора со стороны Индонезии к Южной Америке. Она возникает каждые несколько лет и повышает риск экстремальных погодных явлений. Феномен прозвали Эль-Ниньо (в переводе с испанского "мальчик"), потому что так жители латиноамериканских стран называют младенца Христа, а это явление часто наблюдается именно в Рождество.

В обычных условиях тёплый воздух, наоборот, движется от Южной Америки в сторону Евразии, и это заставляет более холодную и богатую планктоном воду подниматься к поверхности океана у берегов Чили и Перу. Благодаря этому у местных рыбаков хороший улов. Соответственно, Эль-Ниньо прекращает этот процесс водной циркуляции, и это несёт с собой в том числе экономические последствия.

Условия образования Эль-Ниньо. Массив тёплой воды движется к южноамериканскому побережью. Отсутствие поднимающихся с глубины холодных вод усиливает потепление. Фото © Wikimedia.org / NOAA /PMEL /TAO / Fred_the_Oyster

Кроме того, стоит отметить, что во время Эль-Ниньо тяжёлые дождевые облака нависают не только над западной частью Южной Америки, но и движутся в сторону США. При этом в Австралии, напротив, возрастает риск аномальной жары, засух и лесных пожаров.

— Эль-Ниньо имеет далеко идущие последствия для глобального климата и может стать причиной экстремальных погодных явлений. Например, несмотря на относительно слабо выраженную аномалию температуры поверхности океана, Эль-Ниньо 2019 года совпал с сильными лесными пожарами в Австралии, хотя этому способствовали и другие факторы, — напомнил Александр Ганьшин.

Как правило, аномалия продолжается около семи-девяти месяцев, но может продлиться и до двух лет. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, нынешний Эль-Ниньо с вероятностью 90% продлится по меньшей мере до конца 2023 года.

Авторы Адель Романенкова