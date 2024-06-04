До плюс 50 градусов: Перечислены города России, где ожидается экстремальная жара

Температурный феномен Эль-Ниньо принесёт в Россию аномальную жару, которая накроет страну уже этим летом, сообщил "Царьград" со ссылкой на вердикт Китайской академии наук. Столбики термометров подскочат до 35 градусов и выше в десятках регионов, а местами прогнозируется рост до 50 градусов тепла.

Закупиться вентиляторами и кондиционерами стоит жителям Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, Калуги, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, Пскова и Калининграда. Самая экстремальная жара ожидается в Волгограде, Казани, Самаре, Йошкар-Оле, Ялте, Сочи, Краснодаре, Кисловодске и Пятигорске, перечислил "Первый русский". Впрочем, рассказал телеканалу специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, влияние Эль-Ниньо на температуру в России может быть преувеличено.

"Эль-Ниньо подходит к концу. Не в этом, так в следующем месяце официально объявят, что закончилось. У нас температура уже достаточно высока. И мы говорим о том, что, напротив, в Центральноевропейской России и на северо-западе, жара будет постепенно прекращаться и отступать", — рассказал эксперт.