Дороги и автомобили скрылись под водой из-за ливня, обрушившегося на Калининград
В Калининграде произошли подтопления из-за ливня с градом
Ливень в Калининграде. Обложка © Telegram / Калининград с огоньком
Улицы в Калининграде начали уходить под воду. Мощный ливень с градом затопил дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и автомобили, пишет Amber Mash.
В Калининграде идёт сильный ливень. Видео © Telegram / Amber Mash
Машины глохнут в лужах по всему Калининграду, ливнёвки не справляются с напором воды, а в районе улицы Клинической транспорт затопило по крыши. Также подтопило одну из самых известных достопримечательностей региона — Кафедральный собор (Домский собор Богоматери и Святого Адальберта). А вот над Балтийским районом уже виднеется просвет, поэтому горожанам рекомендовали переждать разгул непогоды.
Ранее Life.ru рассказывал, что не менее сильный ливень накрыл Москву в последний день мая. Вода затопила автомобили, дороги и тротуары, а мощный ураганный ветер повалил несколько деревьев.