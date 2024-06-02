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Регион
2 июня, 16:14

Дороги и автомобили скрылись под водой из-за ливня, обрушившегося на Калининград

В Калининграде произошли подтопления из-за ливня с градом

Ливень в Калининграде. Обложка © Telegram / Калининград с огоньком

Ливень в Калининграде. Обложка © Telegram / Калининград с огоньком

Улицы в Калининграде начали уходить под воду. Мощный ливень с градом затопил дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и автомобили, пишет Amber Mash.

В Калининграде идёт сильный ливень. Видео © Telegram / Amber Mash

Машины глохнут в лужах по всему Калининграду, ливнёвки не справляются с напором воды, а в районе улицы Клинической транспорт затопило по крыши. Также подтопило одну из самых известных достопримечательностей региона — Кафедральный собор (Домский собор Богоматери и Святого Адальберта). А вот над Балтийским районом уже виднеется просвет, поэтому горожанам рекомендовали переждать разгул непогоды.

Повалены деревья, затоплены ТЦ: На КЧР обрушился мощный ураган с градом размером со спичечный коробок
Повалены деревья, затоплены ТЦ: На КЧР обрушился мощный ураган с градом размером со спичечный коробок

Ранее Life.ru рассказывал, что не менее сильный ливень накрыл Москву в последний день мая. Вода затопила автомобили, дороги и тротуары, а мощный ураганный ветер повалил несколько деревьев.

Дарья Нарыкова
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