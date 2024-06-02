Дороги и автомобили скрылись под водой из-за ливня, обрушившегося на Калининград

Машины глохнут в лужах по всему Калининграду, ливнёвки не справляются с напором воды, а в районе улицы Клинической транспорт затопило по крыши. Также подтопило одну из самых известных достопримечательностей региона — Кафедральный собор (Домский собор Богоматери и Святого Адальберта). А вот над Балтийским районом уже виднеется просвет, поэтому горожанам рекомендовали переждать разгул непогоды.