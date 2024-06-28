Учёные выяснили, что женщины с большой грудью легче переносят жару
Женщины с большим размером груди легче переносят жару. Это выяснили учёные из британского Университета Саутгемптона. В исследовании поучаствовали 22 женщины, пишет Experimental Physiology.
В ходе эксперимента женщин подвергли сильной физической нагрузке в климатической камере. Предварительно площадь поверхности их груди определили при помощи 3D-сканирования. В процессе исследования учёные замеряли плотность потовых желёз и скорость выделения пота. Выяснилось: чем больше грудь — тем меньше плотность потовых желёз.
Исследователи полагают, что их открытие будет использовано в дизайне спортивных бюстгальтеров, чтобы учитывать физиологические особенности тела. Это обеспечит комфорт женщинам.
Ранее учёные обнаружили ген, который препятствует похудению. Выяснилось, что люди с дефицитом гена под названием SMIM1 сжигают меньше энергии во время отдыха, чем остальные. Такая генетическая особенность встречается редко — у одного из пяти тысяч человек. Также учёные провели эксперимент с препаратом, который способен омолодить больную и старую печень. Испытания проводили на мышах.