Учёные выяснили, что женщины с большой грудью легче переносят жару

Женщины с большим размером груди легче переносят жару. Это выяснили учёные из британского Университета Саутгемптона. В исследовании поучаствовали 22 женщины, пишет Experimental Physiology.

В ходе эксперимента женщин подвергли сильной физической нагрузке в климатической камере. Предварительно площадь поверхности их груди определили при помощи 3D-сканирования. В процессе исследования учёные замеряли плотность потовых желёз и скорость выделения пота. Выяснилось: чем больше грудь — тем меньше плотность потовых желёз.

Исследователи полагают, что их открытие будет использовано в дизайне спортивных бюстгальтеров, чтобы учитывать физиологические особенности тела. Это обеспечит комфорт женщинам.