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28 июня, 17:46

Учёные выяснили, что женщины с большой грудью легче переносят жару

Женщины с большим размером груди легче переносят жару. Это выяснили учёные из британского Университета Саутгемптона. В исследовании поучаствовали 22 женщины, пишет Experimental Physiology.

В ходе эксперимента женщин подвергли сильной физической нагрузке в климатической камере. Предварительно площадь поверхности их груди определили при помощи 3D-сканирования. В процессе исследования учёные замеряли плотность потовых желёз и скорость выделения пота. Выяснилось: чем больше грудь — тем меньше плотность потовых желёз.

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Исследователи полагают, что их открытие будет использовано в дизайне спортивных бюстгальтеров, чтобы учитывать физиологические особенности тела. Это обеспечит комфорт женщинам.

Ранее учёные обнаружили ген, который препятствует похудению. Выяснилось, что люди с дефицитом гена под названием SMIM1 сжигают меньше энергии во время отдыха, чем остальные. Такая генетическая особенность встречается редко — у одного из пяти тысяч человек. Также учёные провели эксперимент с препаратом, который способен омолодить больную и старую печень. Испытания проводили на мышах.

Обложка ©

Freepik / 8photo

Нигина Азамова
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