Найден ген ожирения, который мешает похудеть

Учёные из Эксетерского университета обнаружили, что люди с дефицитом гена под названием SMIM1 сжигают меньше энергии во время отдыха, чем остальные. Об этом пишет Daily Mail. Женщины с этой проблемой тяжелее своих сверстниц в среднем на 4,6 кг, а мужчины — на 2,4 кг.

Такая генетическая особенность встречается редко — у одного из пяти тысяч человек. Но эксперты обнаружили, что этот дефект может скорректировать препарат для щитовидной железы.

"Главное, не стоит пытаться самостоятельно или по совету соседки снижать вес приёмом тех или иных гормональных препаратов. Это не только опасно в целом, но может стать причиной развития ряда других заболеваний. Лечение ожирения — только под контролем врача", — цитирует Kp.ru эндокринолога Зухру Павлову.

Стоит отметить, что ген SMIM1 был обнаружен всего десять лет назад и ещё не был до конца изучен.