Больше не полезные: Россиянам рассказали, почему любимый десерт детства опасен для здоровья

В последнее время люди существенно пересмотрели представление о правильном питании, это коснулось и всеми любимого "диетического десерта" — сырников. Оказалось, что их регулярное употребление может привести к развитию диабета, ожирения и даже раковых опухолей. Об этом рассказала врач – диетолог-гастроэнтеролог Александра Ноев.

"Длительное время считалось, что сырники — это чуть ли не диетическая пища, и они всегда были предусмотрены в санаториях, в больницах, но в XXI веке стало понятно, что это не такое уж полезное блюдо. Об этом говорит состав: это творог, мука, добавленный сахар и яйцо. Все это жарится на сковороде", — пояснила диетолог в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По её словам, чтобы приготовить сырники, обычно хозяйки выбирают самый жирный творог — 9–18%. Тогда они становятся очень воздушными, с насыщенным вкусом и потрясающим сливочным ароматом. Но как раз все эти признаки говорят о том, что в таких сырниках много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности, а он вызывает инсульты, инфаркты и проблемы с сосудами.

Поэтому сырники можно есть один или два раза в неделю, но при этом готовить их нужно самостоятельно, а не покупать в магазине. Творог при этом лучше выбирать с минимальной жирностью, а сахар заменить фруктами. Вместо муки подойдут отруби или особый порошок с клетчаткой — псиллиум. Конечно, вместо того, чтобы жарить сырники на сковороде, лучше запечь их в духовке или использовать пароварку.