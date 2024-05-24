Россиянам объяснили, почему завтраки "из голливудского кино" угробят здоровье

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Диетолог Дробышева: Фруктовые соки и смузи не подходят для завтрака

24 мая, 11:03
Хлопья с молоком, крупы быстрого приготовления, фруктовые соки и смузи, блины не подходят для завтрака. Обложка © Freepik / yanalya

Хлопья с молоком, крупы быстрого приготовления, фруктовые соки и смузи, блины не подходят для завтрака. Обложка © Freepik / yanalya

Здоровый сон помогает бодро чувствовать себя в течение дня. Если человек просыпается среди ночи или ему трудно проснуться в назначенное время — это поводы обратить внимание на своё питание. И начать нужно с завтрака, так как он "заводит" биологические часы на весь последующий день. Об этом Life.ru рассказала диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева.

Чтобы биологические часы работали стабильно, планируйте утренний приём пищи в одно и то же время. Не рекомендую начинать день с простых углеводов — белый хлеб, хлопья с молоком, крупы быстрого приготовления, фруктовые соки и смузи, блины оставьте на перекус или вовсе уберите из рациона. Не подходят для завтрака и бутерброды с сыром, маслом или колбасой. Так как их регулярное употребление приводит к повышению уровня холестерина в крови.

Анна Дробышева

Диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса

Чтобы биологические часы работали стабильно, планируйте утренний приём пищи в одно и то же время. Не рекомендую начинать день с простых углеводов — белый хлеб, хлопья с молоком, крупы быстрого приготовления, фруктовые соки и смузи, блины оставьте на перекус или вовсе уберите из рациона. Не подходят для завтрака и бутерброды с сыром, маслом или колбасой. Так как их регулярное употребление приводит к повышению уровня холестерина в крови.
Чтобы биологические часы работали стабильно, планируйте утренний приём пищи в одно и то же время. Не рекомендую начинать день с простых углеводов — белый хлеб, хлопья с молоком, крупы быстрого приготовления, фруктовые соки и смузи, блины оставьте на перекус или вовсе уберите из рациона. Не подходят для завтрака и бутерброды с сыром, маслом или колбасой. Так как их регулярное употребление приводит к повышению уровня холестерина в крови.

Поэтому идеальными для завтрака будут блюда из яиц, сытные каши, овощные оладьи и вафли, смузи, состоящие из овощей, фруктов с добавлением ненасыщенных жиров. Ну а в течение дня питайтесь по удобной вам системе и старайтесь не есть за три часа до сна, но и очень голодным ложиться спать тоже не стоит.

Дробышева при этом напоминает: продукты, улучшающие качество сна, не действуют как снотворное. Организму нужно время, чтобы переварить их и направить в биохимическую реакцию. Поэтому употребление полезных продуктов важно на протяжении всего дня, подчеркнула эксперт.

Идеальными для завтрака будут блюда из яиц, сытные каши. Фото © Freepik / timolina

Идеальными для завтрака будут блюда из яиц, сытные каши. Фото © Freepik / timolina

Продукты, которые рекомендуется включить в дневной рацион:

  • богатые магнием. Магний — минерал спокойствия. Главным образом это овощи, фрукты, орехи, цельные злаки, минеральная вода с магнием;
  • содержащие витамины группы В. Они важны для нервной системы и качественного сна. Содержатся в отрубях, цельнозерновом хлебе, субпродуктах, мясе, крупах, сырых овощах;
  • витамин D также необходим для качественного сна. Организм получает его из рыбы и нерафинированных растительных масел, а также благодаря пребыванию на солнце;
  • богатые триптофаном. Это мясо индейки, какао, горький шоколад, икра, жирная рыба, семена, орехи и морская капуста.

И настроение, и сон напрямую зависят от состояния желудочно-кишечного тракта, так как нейромедиаторы (вещества, влияющие на нервную систему) вырабатываются в том числе в кишечнике, а питание напрямую влияет на его состояние. Поэтому сон и питание очень тесно связаны друг с другом. Ну и в заключение приятная новость: если изменить питание на более здоровое, улучшится настроение и качество сна, а также повысится уровень энергии в течение дня.

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Ранее Life.ru рассказал, почему не стоит пить на завтрак апельсиновый сок. Хотя этот напиток и является одним из самых популярных в мире, западная традиция начинать день со стакана этого сока не вполне соответствует концепции здорового образа жизни, так как в нём много растворённых сахаров и он быстро всасывается в кровь, активизируя выработку инсулина. Таким образом, чувство голода вернётся довольно скоро, что грозит перееданием.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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