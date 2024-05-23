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23 мая, 16:25

Названы ткани для постельного белья, которые идеально подойдут для комфортного сна

Технолог Ершова: Постельное бельё из бязи подходит людям с аллергией кожи

Названы ткани, которые идеально подойдут для комфортного сна. Обложка © Freepik / ansiia

Названы ткани, которые идеально подойдут для комфортного сна. Обложка © Freepik / ansiia

На качество сна может влиять выбор постельного белья, особенно его материал. Поэтому для того, чтобы с комфортом отправляться в царство Морфея, рекомендовано выбирать хлопок, бязь, поплин, перкаль или сатин. Об этом рассказала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.

По её словам, чаще всего постельное бельё делают из хлопка, а самая распространённая ткань — это бязь. Она плотного плетения, мягкая и прочная, а также имеет хорошую воздухопроницаемость и отлично впитывает влагу. Поэтому бязь отлично подходит людям с кожными аллергическими реакциями.

"Другая распространённая хлопчатобумажная ткань — поплин. Гладкая и лёгкая, способна отлично держать форму и не сминаться", — пояснила специалист в разговоре с NEWS.ru.

При жарком климате и в летний сезон для постельного белья лучше всего подходит перкаль: отлично пропускает воздух и отличается своей тонкостью и гладкой поверхностью. Если говорить о таких материалах, как лён и шёлк, то они менее популярны. При этом бельевые ткани, которые изготавливают из натуральных волокон льна, обладают отличными гигроскопическими свойствами, отлично впитывают влагу и кажутся прохладным в жару. А вот шёлк чаще покупают для "особых случаев", заключила эксперт.

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Ранее Life.ru уже рассказывал о самых лучших тканях для постельного белья. Материалы, в составе которых есть ненатуральные составляющие, например полиэстер и нейлон, могут вызывать дискомфорт кожи из-за особенностей состава. Поэтому лучше выбирать натуральные материалы, которые обладают хорошей воздухопроницаемостью.

Евгения Мосс
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